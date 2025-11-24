F.T.

La sfârşitul săptămânii trecute, polițiștii din Mizil sprijiniți de cei din cadrul altor structuri ale IPJ Prahova au desfășurat o amplă acțiune pe raza oraşului, dar şi a localităţilor Sâgeru şi Iordăcheanu. Misiunile desfășurate au avut ca obiectiv principal menținerea ordinii și liniștii publice, prevenirea și combaterea infracțiunilor, precum și creșterea siguranței rutiere pe drumurile publice.

În urma activităţilor derulate, au fost legitimate aproximativ 500 de persoane, controlate peste 400 de autovehicule, fiind de asemenea efectuate şi peste 80 de testări cu aparatul ­etilotest.

“Ca rezultat al acțiunilor desfășurate- informează IPJ Prahova – au fost aplicate peste 60 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 53.000 lei. De asemenea, au fost reținute patru permise de conducere, precum și tot atâtea certificate de înmatriculare”.