După ce Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat, programul etapelor a 20-a și a 21-a din cadrul Superligii, se știu, acum, coordonatele exacte pentru ultima lună a anului.

Astfel, în intervalul 1 – 21 decembrie, FC Petrolul Ploiești va susține cinci partide oficiale, în campionat și în Cupa României Betano, trei dintre acestea urmând să se desfășoare pe „Ilie O

ană”. Seria va fi deschisă luni, chiar de Ziua Națională, cu întâlnirea de la Ploiești cu Metaloglobus și se va închide cu patru zile înainte de Crăciun, la Sibiu, acolo unde formația noastră o va întâlni pe Hermannstadt.

Programul complet al lunii decembrie:

Luni, 1 Decembrie, ora 16.00: FC Petrolul – Metaloglobus București (Superliga, etapa a 18-a)

Joi, 4 decembrie, ora 21.00: FC Petrolul – Universitatea Craiova (Cupa României Betano, etapa a 2-a)

Luni, 8 decembrie, ora 17.30: UTA Arad – FC Petrolul (Superliga, etapa a 19-a)

Duminică, 14 decembrie, ora 15.30: FC Petrolul – Universitatea Cluj (Superliga, etapa a 20-a)

Duminică, 21 decembrie, ora 14.00: AFC Hermannstadt – FC Petrolul (Superliga, etapa a 21-a)