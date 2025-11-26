Echipa de baschet „U15” a CSM BBA Petrolul Ploieşti (înscrisă de organizatori ca… BBA ) s-a întors de la Kaunas (Lituania), acolo unde a participat la Turneul 1 al Grupei C din cadrul European Youth Basketball League!

Băieţii antrenaţi de Ionuţ Ivan şi Iulian Orbeanu ocupă locul al 3-lea în clasamentul grupei după un parcurs cu 3 victorii şi o singură înfrângere, aceasta din urmă suferită chiar în seara primei zile, după un drum obositor parcurs pe ruta Bucureşti-Varşovia-Vilnius-Kaunas.

Rezultatele înregistrate au fost ­următoarele:

VKM (Lituania) – CSM BBA Petrolul Ploieşti 74-65 (27-16, 21-15, 15-16, 11-18)

CSM BBA Petrolul Ploieşti – ­BA Zalgiris (Lituania) 85-84 (27-16, 28-18, 13-18, 17-32)

London Elite (UK) – CSM BBA Petrolul Ploieşti 60-84 (15-23, 6-21, 16-20, 23-20)

CSM BBA Petrolul Ploieşti – Pamuksport Gelisim SK (TUR) 67-57 (14-12, 17-19, 14-12, 22-14)

Aşa cum se obişnuieşte, la finalul turneului s-au acordat şi o serie de premii individuale, trei dintre băieţii noştri fiind remarcaţii organizatorilor:

– Lucian Grigore – inclus în „Best 5” al turneului;

– Emmanuel Nnamchi – declarat cel mai bun jucător defensiv al turneului în special datorită mediei de 16.5 recuperări/meci reuşită în cele 4 partide, cu un indice de 31, în medie, la eficienţă;

– Alexandru Iambu – MVP al echipei, cu medii de 4 puncte, 8 recuperări şi 3 pase decisive/meci.

Lotul echipei noastre pentru acest turneu arată astfel: Vlad Ghiman, Emanuel Nnamchi, Alexandru Măncilă, Alexandru Iambu, Ştefan Păsat, Eric Dobre, Mihail Popa, Luka Dode, Dimitri Răducanu, Lucian Grigore, Ianis Aron şi Radu Potop.

Turneul al 2-lea al Grupei C va avea loc în perioada 15-18 ianuarie la Riga (Letonia).