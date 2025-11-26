Craciunul nu aduce doar cadouri si mese festive! Pentru fanii baschetului, este ziua in care NBA transforma sarbatoarea intr-un adevarat spectacol. Pe 25 decembrie, cele mai puternice echipe se intalnesc pe teren pentru a oferi un show plin de energie, faze spectaculoase si rivalitati care au scris istorie.

Fie ca traiesti alaturi de echipa ta preferata, urmaresti din pasiune pentru sport sau vrei sa-ti testezi cunostintele prin pariuri sportive pe baschet, meciurile NBA de Craciun au devenit un adevarat ritual pentru milioanele de iubitori ai baschetului. In continuare vom descoperi cum a inceput aceasta traditie si care sunt cele mai memorabile momente care au facut din NBA o parte a sarbatorilor de iarna.

Scurt istoric al meciurilor de Craciun in NBA

NBA este de departe cea mai prestigioasa si urmarita competitie de baschet din lume, unde anual evolueaza cei mai buni jucatori ai planetei. Fiecare meci este o demonstratie de talent, strategie si pasiune, motiv pentru care NBA a devenit etalon mondial pentru acest sport.

National Basketball Association (NBA) a fost infiintata in 1946, iar un an mai tarziu, mai exact pe 25 decembrie 1947, a fost organizat primul meci oficial de Craciun intre New York Knicks si Providence Steamrollers.

De-a lungul anilor, NBA a transformat ziua de 25 decembrie intr-un adevarat festival al baschetului, programand intalniri intre cele mai puternice echipe si staruri ale momentului. Pentru fanii din intreaga lume, aceasta zi a devenit un adevarat eveniment, asteptat cu nerabdare in fiecare an.

De ce NBA programeaza super-meciuri in ziua de Craciun

NBA a ales ziua de Craciun pentru a programa cele mai spectaculoase meciuri din sezon din mai multe motive. In primul rand, este o perioada in care milioane de oameni din intreaga lume sunt acasa, relaxati si pregatiti sa urmareasca sportul preferat, ceea ce garanteaza o audienta mult peste medie pentru televiziunile si platformele digitale.

In al doilea rand, meciurile din NBA de Craciun reprezinta si o oportunitate strategica de marketing. In aceasta perioada, foarte putine sporturi au evenimente programate, ceea ce face ca baschetul sa fie practic singurul sport activ de urmarit. Astfel, chiar si persoanele care nu au avut anterior contact cu acest sport au sansa sa fie atrase de magia baschetului si sa devina fani pe termen lung.

Un alt motiv pentru care NBA programeaza meciuri de Craciun este legat de prezenta fizica a fanilor in sali. In aceasta perioada, oamenii sunt liberi, ceea ce le permite sa traiasca emotia unui meci direct de pe teren. Cererea ridicata pentru bilete face ca preturile sa fie mult mai mari decat in mod normal, contribuind astfel la cresterea bugetului ligii.

3 meciuri memorabile care au avut loc de Craciun

In cei peste 79 de ani de istorie ai baschetului NBA, meciurile organizate de Craciun au oferit momente care au ramas in memoria fanilor pentru intensitate, dramatism si performantele extraordinare ale jucatorilor. In cele ce urmeaza am pregatit un top 3 al celor mai memorabile partide:

New York Knicks – Chicago Bulls (1994)

Unul dintre cele mai memorabile meciuri de Craciun a avut loc in 1994, cand New York Knicks s-au intalnit cu Chicago Bulls. Bulls se aflau la al doilea sezon fara Michael Jordan, care isi anuntase retragerea din motive personale.

In lipsa lui Jordan, Scottie Pippen a preluat rolul de lider al echipei, evoluand alaturi de Toni Kukoc, BJ Armstrong si Steve Kerr. De cealalta parte, Patrick Ewing, Derek Harper, Charles Oakley si John Starks reprezentau o echipa de temut pentru Knicks.

Desi Bulls porneau ca nefavoriti, Pippen a oferit o prestatie de exceptie, reusind sa faca uitata absenta lui Jordan. Formatia din Chicago a castigat cu 107-104, iar Pippen a incheiat partida cu 36 de puncte, 16 recuperari, 5 interceptii, 3 pase decisive si 2 capace, transformand meciul intr-unul memorabil pentru istoria Craciunului NBA.

Miami Heat – Los Angeles Lakers (2004)

Pe 25 decembrie 2004, Kobe Bryant si Shaquille O’Neal s-au intalnit pentru prima data ca rivali, dupa ce la inceputul secolului 21, cei doi au condus Los Angeles Lakers catre trei titluri consecutive si o a patra finala, pierduta in fata celor de la Detroit Pistons.

Shaq fusese transferat la Miami Heat, iar astfel avea sa-si infrunte fostul coechipier pentru prima data. Lakers au condus o mare parte din partida, dar un sfert patru dezamagitor a impins meciul in prelungiri, unde Miami a reusit sa castige cu 104-102.

Kobe Bryant a incheiat partida cu 42 de puncte, 6 pase decisive si 3 asisturi, in timp ce Shaquille O’Neal a realizat un double-double impresionant, cu 24 de puncte si 11 recuperari. Meciul a ramas in memoria fanilor nu doar pentru scor, ci si pentru intensitatea rivalitatii dintre cele doua legende ale baschetului.

Dallas Mavericks – Miami Heat (2011)

Unul dintre cele mai dureroase momente din cariera lui LeBron James a fost infrangerea umilitoare din finala sezonului 2011, cand Miami Heat a fost surclasata de Dallas Mavericks, condusa de Dirk Nowitzki.

Sezonul urmator a inceput cu intarziere, iar primele meciuri au fost programate chiar pe 25 decembrie 2011, printre ele regasindu-se si reeditarea finalei anterioare. LeBron si colegii sai au asistat la ceremonia de acordare a inelelor de campioni, un moment care i-a starnit dorinta de revansa.

Miami Heat a castigat cu 105-94, iar LeBron James a stralucit cu 37 de puncte, 10 recuperari si 6 pase decisive. Acest meci a ramas in istoria Craciunului NBA ca un exemplu de determinare a unuia dintre cei mai mari baschetbalisti din toate timpurile.

De ce joaca Knicks tot timpul de Craciun?

New York Knicks au o legatura speciala cu ziua de Craciun, fiind una dintre echipele care apar tot timpul pe teren in aceasta zi a anului. Totul a inceput in 1947, cand Knicks au disputat primul meci oficial de Craciun impotriva Providence Steamrollers, marcand debutul unei traditii care avea sa dureze decenii.

Acesta este motivul principal pentru care Knicks joaca atat de des de Craciun. In primul rand pentru traditie, iar in al doilea rand pentru audienta si marketing.

New York atrage milioane de spectatori si telespectatori din intreaga lume, iar prezenta lui Knicks in programul de Craciun asigura organizatorii ca aceste meciuri vor fi urmarite de cat mai multi fani.

Program meciuri de Craciun NBA 2025

Spectacolul din NBA de Craciun continua si in 2025, programand pe 25 decembrie cinci meciuri de top.

Iata partidele programate:

25.12.2025 (19:00) – New York Knicks – Cleveland Cavaliers

25.12.2025 (21:30) – Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs

26.12.2025 (00:00) – Golden State Warriors – Dallas Mavericks

26.12.2025 (03:00) – Los Angeles Lakers – Houston Rockets

26.12.2025 (05:30) – Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves

