Petroliștii au încheiat săptămâna de pregătire cu un test susținut, în Capitală, cu Steaua București, partida disputându-se pe terenul principal al complexului „Ghencea”. Meciul s-a încheiat nedecis, 2-2, ambele goluri ale formației noastre fiind reușite de către Rafinha, jucător care nu a debutat încă în Liga 1!

Debutul confruntării s-a redus, practic, la un duel între spaniolii celor două echipe. Gazdele au deschis scorul prin Ruben Lopez (15), cel care a reluat în plasă, din fața porții, o centrarea trimisă pe jos, de pe dreapta, de către Drăghici, însă Rafinha (16) a reușit să restabilească egalitatea după doar câteva zeci de secunde, cu un șut superb, cu care a plasat balonul, de la 14 de metri, lateral stânga, aproape de vinclul opus! Cu câteva minute înainte, mijlocașul spaniol al „lupilor” fusese aproape să deschidă scorul, dar mingea expediată de el din marginea careului mare a fost deturnată, în corner, de către Iancu (10).

Steaua a trecut, din nou, în avantaj după reluare, Pacionel (63) înscriind din cea de-a treia încercare, după ce, la primele două tentative, Bălbărău se plasase excelent și reușise să pareze șuturile mijlocașului bucureștenilor! S-a terminat, până la urmă, 2-2, pentru că Rafina (89) – scos de pe teren la pauză, dar reintrodus din minutul 67 – a șutat, din nou, din afara careului, de data aceasta din dreapta, iar balonul, deviat de către Lanțoș, l-a prins pe picior greșit pe portarul Pletea!

Sâmbăta viitoare, echipa lui Eugen Neagoe se va întoarce în București, pentru meciul cu FCSB, ce se va disputa pe Arena Națională, de la ora 20.30.

Steaua București – FC Petrolul 2-2 (1-1)

Marcatori: Ruben (15), Pacionel (63)/Rafinha (16, 89).

Steaua: Iancu – Rasdan, Cimpoeșu, Lumbu, Ilie – Pacionel, Nedelcu, Popescu – Drăghici, Ruben, Roman. Au mai jucat: Pletea – Lanțoș, Adăscăliței, Nedelea, Rotaru, Bobaru, Lașcu, Popa, Iordan, Mănăilă.

Petrolul: Krell (46 Bălbărău) – D. Radu (46 Hanca), Papp (46 Guilherme), Onguene, Dumitriu (67 D. Radu) – Dulca (46 Mateiu), Dongmo (46 Doukansy) – Tolea (67 Rafinha), Jyry (46 V. Gheorghe), Rafinha (46 Grozav) – Doumtsios (46 Chică-Roșă). Antrenor: Eugen Neagoe.