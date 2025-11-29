N.Dumitrescu

De mai bine de 20 de ore, 12 localități din județul Prahova se confruntă cu o situație critică: nu beneficiază de apă potabilă din cauza nivelului ridicat de turbiditate a apei din Barajul Paltinu. Ca urmare a acestei situații, zeci de mii de persoane – din Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunați, Poiana Câmpina, Șotrile, Bănești, Brebu, Telega, Florești (parțial), Vărbilău și Aluniș – nu au apă la robinet. Întrucât problema nu ține de activitatea Hidro Prahova, astăzi, reprezentanții societății au adus clarificări privind responsabilitățile instituționale în ceea ce privește situația furnizării apei din zona Barajului Paltinu. ”Hidro Prahova informează opinia publică din cele 12 localități alimentate din Stația de Tratare a Apei Voila gestionată de Exploatare Stație Zonală (ESZ) Prahova că oprirea furnizării apei nu a fost determinată de funcționarea sistemelor noastre, ci de situația apărută la nivelul surselor de alimentare administrate de Administrația Bazinală de Apă Buzău–Ialomița – Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova (Apele Române) și Hidroelectrica. În conformitate cu informațiile oficiale primite de la reprezentanții acestor entități, Hidroelectrica a oprit instalațiile, întrucât, pe fondul nivelului foarte ridicat și al încărcării apei cu aluviuni, echipamentele au intrat în suprasarcină și s-au supraîncălzit. Intervențiile în zona de fund a Barajului Paltinu sunt în prezent imposibile, deoarece ploile din ultimele zile au crescut considerabil nivelul apei. Creșterea nivelului- combinată cu cantitatea mare de aluviuni- face dificilă și nesigură asigurarea unui debit stabil către Stația de Tratare Voila. Reprezentanții Apele Române – SGU se află în teren împreună cu specialiștii Hidroelectrica pentru identificarea unei soluții care să permită reluarea furnizării la un debit minim de aproximativ 1 m³/s, ceea ce ar permite alimentarea minimă a localităților. În acest context, dorim să subliniem un aspect esențial: Hidro Prahova nu gestionează sursa de apă și nu poate interveni în zona Barajului Paltinu. Rolul nostru este exclusiv acela de operator al rețelelor – transportă și distribuie apa preluată de la instituțiile/ societățile care administrează sursa. Oprirea din data de 28 noiembrie 2025 a fost decisă și comunicată de instituțiile care administrează sursa de alimentare, iar Hidro Prahova nu are atribuții legate de operarea barajului, de manevrele hidrotehnice sau de calitatea apei înainte de tratare”, au precizat reprezentanții Hidro Prahova. Tot astăzi, și Consiliul Județean Prahova a informat că oprirea totală a alimentării cu apă potabilă în cele 12 localități menționate este determinată de blocaje tehnice apărute la nivelul sistemului de captare și tratare a apei, administrat de instituțiile responsabile de resursa de apă și barajul Paltinu. ”Hidro Prahova nu produce și nu tratează apă, ci doar o transportă. În prezent, nu există apă ce poate fi preluată și distribuită, deoarece producția este oprită la sursă. Ploile recente au generat un nivel ridicat de aluviuni, turbiditatea a depășit limitele legale, instalațiile au intrat în blocaj, iar tratarea nu poate fi realizată conform OG nr. 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman. Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, solicită intervenție rapidă și coordonată pentru repornirea captării în cel mai scurt timp, chiar și la un debit minim, astfel încât Stația Voila să poată reintra în funcțiune.Totodată, solicită explicații clare privind modul în care s-a ajuns în această situație și o estimare realistă a intervalului necesar pentru reluarea alimentării cu apă în condiții de siguranță. Hidro Prahova este pregătită să distribuie apa imediat ce producția va fi reluată. Până atunci, responsabilitatea pentru remedierea disfuncționalităților tehnice se află la nivelul instituțiilor care administrează captarea, barajul și tratarea”, se menționează într-un comunicat al Consiliului Județean Prahova. În acest context, șeful administrației județene, Virgiliu Nanu, a mai precizat: ”Situația apei din zona Câmpina este dificilă și îi afectează direct pe oamenii din comunitate. Vorbim despre zeci de mii de persoane care depind de apă potabilă pentru nevoile de zi cu zi, iar oprirea completă a alimentării apasă greu pe fiecare familie, pe școli, spitale și firme. Explic foarte clar: Hidro Prahova nu produce și nu tratează apă. Transportă doar ceea ce primește. Nu are ce prelua, pentru că producția este oprită la sursă, acolo unde sunt administrate barajul, captarea și Stația de Tratare Voila. Sunt probleme tehnice serioase, iar consecințele sunt simțite de toată lumea. Cer explicații clare despre cum s-a ajuns aici și un termen realist pentru reluarea alimentării cu apă. Oamenii au dreptul să știe ce se întâmplă și cât va dura până când situația revine la normal”.

Pe de altă parte, situația din Prahova este cunoscută și la nivel guvernamental, ministrul Mediului, Diana Buzoianu precizând: ”Astăzi am aflat direct de la primarii din Prahova și Dâmbovița că mai multe localități au rămas fără apă în urma lucrărilor de la Paltinu, deși atât ESZ Prahova, cât și ABA Buzău–Ialomița și filiala Hidroelectrica au dat asigurări ferme către Ministerul Mediului că lucrările de la acumularea Paltinu se vor desfășura fără a afecta populația. Faptul că zeci de mii de oameni au fost lăsați fără apă reprezintă nu doar o problemă tehnică, ci o lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă.

Am dispus directorului general ANAR convocarea unei ședințe de urgență cu ABA, ESZ Prahova și Hidroelectrica, pentru a stabili imediat planul de acțiune pentru ca pe viitor aceste situații să fie evitate. În mod evident, debitele vor fi mai mici pe parcursul acestor lucrări, dar, în mod normal, accesul la apă nu ar trebui să fie oprit zile întregi. Nu vom tolera întârzieri, ascunderi de informații sau lipsă de comunicare. Oamenii au nevoie de apă potabilă, nu de justificări. O să trimit și Corpul de Control al Ministerului Mediului pentru a verifica modul în care a fost gestionată situația și pentru a identifica persoanele vinovate pentru această situație. Doar acum câteva zile, toate autoritățile din subordinea Ministerului Mediului, dar și din subordinea Ministerului Energiei, au dat asigurări că nu vor lăsa fără apă potabilă comunitatea din respectiva zonă. Evident că trebuie să răspundă cei care nu își fac treaba corect”. Potrivit ministrului, autoritățile locale și județene, inclusiv prefectul, s-au reunit pentru a putea fi identificată soluția tehnică necesară astfel încât să fie reluată alimentarea cu apă din cele 12 localități afectate.