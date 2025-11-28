Potrivit unei informări a ISU Prahova, la sediul Primăriei Ploiești a avut loc o sesiune de instruire privind tehnicile de acordare a primului ajutor calificat, aceasta fiind organizată în contextul instalării a șase defibrilatoare semiautomate în spații publice din municipiu.

„În cadrul întâlnirii, colegii noștri au prezentat pașii esențiali pe care orice persoană trebuie să îi urmeze atunci când cineva din jur se află în dificultate, punând accent pe importanța calmului, a evaluării rapide a situației și a apelării serviciilor de urgență. Participanții au primit informații clare și practice despre modul de utilizare a defibrilatoarelor semiautomate, principiile de funcționare ale acestora, precum și despre rolul lor vital în cazurile de stop cardiac. A fost subliniat faptul că aceste echipamente sunt sigure, ușor de folosit și pot face diferența dintre viață și moarte până la sosirea echipajelor de prim ajutor.

Prin această inițiativă, municipiul Ploiești face un pas important spre creșterea siguranței cetățenilor și promovarea unei culturi a responsabilității și a solidarității în situații de urgență”, se menționează într-un comunicat al pompierilor prahoveni.