Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu-­Daniel Nanu, a convocat la sfârșitul săptămânii trecute o ședință operativă extinsă pentru coordonarea intervenției de la Movila Vulpii, în contextul în care, așa cum v-am mai anunțat, DN1 va fi închis în zona menționată, în perioada 24–27 noiembrie a.c., pentru lucrările de modernizare a trecerii la nivel cu calea ferată. La întâlnire au participat reprezentanți ai CFR, Poliției, ISU, Serviciului de Ambulanță și ai constructorului, în cadrul discuțiilor fiind stabilit un calendar tehnic detaliat, care include montarea elementelor metalice, lucrările de drenaj și etapa finală de asfaltare. Obiectivul comun este finalizarea intervenției în intervalul anunțat și redeschiderea traficului în condiții de siguranță. ”Pe durata restricțiilor, 220 de polițiști vor dirija traficul pe rutele alternative, iar semnalizarea temporară va fi instalată în toate zonele sensibile ale județului. Este un proiect care cere precizie, disciplină și asumare. Toate instituțiile sunt mobilizate, iar obiectivul meu este clar: să limităm disconfortul pentru șoferi și să finalizăm lucrările în intervalul anunțat. Voi monitoriza personal, în teren, desfășurarea intervenției pe toată perioada lucrărilor. Circulația feroviară va continua prin proceduri adaptate, inclusiv transbordarea pasagerilor, iar redeschiderea traficului se va face doar după verificările finale de siguranță”, a precizat președintele Consiliului Județean Prahova. Reamintim faptul că, pe DN1, ca urmare a intervențiilor din zona Movila Vulpii, între 24 noiembrie, ora 10.00, și 27 noiembrie, ora 12.00, traficul va fi deviat pe rute alternative, în funcție de tonaj. ”Lucrările de la trecerea la nivel cu calea ferată de la Movila Vulpii sunt necesare și nu pot fi amânate, dar înțeleg cât de mult poate afecta această închidere traficul spre Valea Prahovei, mai ales înaintea minivacanței de 1 Decembrie. Am cerut echipelor implicate să lucreze rapid și organizat, astfel încât restricțiile să dureze cât mai puțin, iar circulația să fie reluată în siguranță. Traseele ocolitoare sunt pregătite, semnalizarea va fi clară, iar colegii din structurile de ordine vor fi în teren pentru a fluidiza traficul”, a mai menționat Virgiliu Nanu.

Lucrări de reabilitare la trecerea la nivel Buda – Plopeni Sat

Totodată, și Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a anunțat că în perioada 24 noiembrie 2025, ora 10:00 – 27 noiembrie 2025, ora 12:00, execută lucrări de reabilitare la trecerea la nivel situată pe linia CF 311 Buda – Plopeni Sat, la km 2+390, în zona de intersectare cu DN 1. ”Intervențiile se desfășoară pe raza Sucursalei Regionale București, în regie proprie. Lucrările includ demontarea trecerii la nivel, completarea prismei de balast cu piatră spartă nouă, efectuarea burajului mecanizat pentru corectarea nivelului căii, montarea dalelor de beton și refacerea prin asfaltare a carosabilului de racord dintre drumul național și calea ferată. Aceste operațiuni sunt necesare pentru menținerea siguranței și funcționalității infrastructurii feroviare. Pe durata intervențiilor, circulația feroviară se închide pe intervalul km 2+320 – km 2+440, iar călătorii sunt transbordați între stațiile Buda și Plopeni Sat, conform programului stabilit de operatorul de transport feroviar. Circulația rutieră se închide pe DN 1, în zona km 69+925, iar traficul se deviază pe rute alternative stabilite de autoritățile rutiere. Aceste măsuri asigură desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță pentru personal și participanții la trafic. Rutele ocolitoare pentru autovehicule cu masa maximă tehnic admisibilă de până la 3,5 t sunt: DJ 155 – DJ 102 – DJ 100F – DJ 215 și DN 72 – DJ 144 – DJ 720, iar pentru cele cu masa maximă tehnic admisibilă mai mare de 3,5 t: DN 1A – Vălenii de Munte – Cheia – Săcele – DN 1”, au precizat reprezentanții Companiei de Căi Ferate ”CFR” S.A.