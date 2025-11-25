După ce, timp de aproape un tur de campionat, Progresul Drăgănești a condus Liga A Prahova, ultima etapă, am consemnat schimbarea liderului, după câteva meciuri dramatice! Practic, noul loc 1, CS Cornu, a fost decis în prelungirile meciului de la Vărbilău, unde fostul prim-divizionar Cătălin Pahonțu a marcat golul victoriei pentru formația din Cornu, la ultima fază a partidei, aducând succesul, cu 3-2, al echipei sale și, implicit, trecerea în fruntea ierarhiei.

Progresul Drăgănești plătește tribut unei noi remize (1-1 la Gherghița) și la Drăgănești se discută de ”suflu nou pe banca tehnică”, culmea, echipa lui Florin Pancovici fiind neînvinsă în acest campionat, dar cele 4 egaluri au coborât formația Progresul pe locul 2, într-o ”luptă” pentru fotoliul de lider care este departe de a fi încheiată, CS Comarnic – cel puțin, de pe poziția a treia, fiind, de asemenea, ”în cărți” pentru fotoliul de lider.

De menționat și că, etapa viitoare, ultima a turului, avem programat un nou derbi, Cornu urmând să primească vizita celor de la CS Câmpina!

Rezultatele etapei, clasamentul și programul rundei viitoare:

Rezultatele etapei a 14-a

CS Câmpina – CSO Boldești 3-4

CS Valea Călugărească – CS Mănești 3-4

CS Bucov – Avântul Măneciu 0-8

AFC Brebu – CS Brazi 4-0

CS Aricești – Petrosport Ploiești 1-4

ACS Gherghița – Progresul Drăgănești 1-1

CS Vărbilău – CS Cornu 2-3

CSO Comarnic – Tineretul Gura Vitioarei 6-0

Etapa viitoare, ultima a turului, 28-30 noiembrie

Progresul Drăgănești – CS Vărbilău

CS Cornu – CS Câmpina

CSO Boldești – CS Valea Călugărească

CS Mănești – CS Bucov

Avântul Măneciu – CSO Comarnic

Tineretul Gura Vitioarei – AFC Brebu

CS Brazi – CS Aricești

Petrosport Ploiești – ACS Gherghița