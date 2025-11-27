F.T.

Polițiștii din Sinaia efectuează în prezent cercetări într-un dosar penal ce are ca obiect comiterea a mai multor infracțiuni comise de către patru bărbați din stațiune.

Astfel, după cum informează IPJ Prahova, «oamenii legii au fost alertați că în incinta unui local de divertisment a izbucnit un conflict între mai multe persoane, context în care unul dintre participanți ar fi distrus geamul unei uși.

La fața locului au fost direcționate echipaje din cadrul structurii de ordine și siguranță publică, care au aplanat scandalul, identificând și persoanele implicate: patru bărbați cu vârste cuprinse între 26 și 32 de ani, domiciliați în Sinaia. Persoanele în cauză au fost conduse la sediul unității de poliție pentru audieri și continuarea cercetărilor în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor comiterii faptelor».

În baza probatoriului administrat, față de cei patru bărbați a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentați unității de parchet competente, în vederea luării unei alte măsuri preventive.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor săvârșirii faptelor, în cadrul unui dosar penal ce are drept obiect săvârșirea infracțiunilor de «lovire sau alte violențe», «distrugere» și «tulburarea ordinii și liniștii publice».