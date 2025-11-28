Echipa secundă a CSM BBA Petrolul Ploieşti a câştigat lejer partida disputată în Sala „Olimpia” în compania celor de la ACS Cuza Pirates Brăila, contând pentru etapa a 8-a a primei faze a campionatului Ligii I – Grupa D.

Băieţii conduşi la acest joc, de pe margine, de Cristi Trandafir s-au impus cu 98-58 (21-17, 28-11, 29-9, 18-21), la capătul unei întâlniri în care, chiar dacă nu au forţat prea mult, toţi cei 12 jucători au marcat.

Pentru echipa ploieșteană au jucat: V. Borcan (17 puncte), S. Ciulin (12), R. Mihalache (10), Al. Dimov (10), R. Movileanu (8),

Oct. Ion (8), M. Necula (8), Al. Şerban (7), R. Popa (7), A. Suciu (5), F. Diaconescu (4) şi R. Pătraru (2).

În etapa a 9-a a Grupei D, CSM BBA Petrolul 2 Ploieşti o va întâlni duminică, 30 noiembrie, în deplasare, pe CS Agronomia Bucureşti.