Lotul petroliștilor, pentru meciul cu FCSB, s-a ”recompletat”, după o perioadă în care mai mulți jucători au absentat, fiind plecați la echipele reprezentative. Astfel, s-au prezentat la antrenamente Alin Boțogan, Robert Sălceanu și David Paraschiv, apoi Yohan Roche, cel care va reintra, treptat, în programul de pregătire gândit de către Eugen Neagoe și stafful său. Dintre cei plecați la loturile naționale, majoritatea au avut rezultate ”care lasă loc de mai bine”…

Alin Boțogan a fost integralist în ambele partide disputate de către România U21 în preliminariile Campionatului European din 2027, disputate contra Finlandei (0-2) și Spaniei (0-2). Dacă în confruntarea de la Turku, în care a avut și o bară la scorul de 0-0, a stat pe teren până la ultimul fluier al arbitrului, în schimb, la Sibiu, contra Spaniei, mijlocașul petrolist a evoluat până în minutul 68.

Robert Sălceanu a debutat pentru reprezentativa U21, fiind prezent pe teren pe toată durata confruntării cu Finlanda, pierdută. Fundașul stânga al echipei noastre a fost în lotul „tricolorilor” și trei zile mai târziu, pentru disputa cu Spania, a rămas pe banca de rezerve.

David Paraschiv a fost în lotul echipei naționale U20 pentru întâlnirile cu Germania (0-6) și Portugalia (1-1), din cadrul Elite Round, și chiar dacă nu a fost folosit în niciuna dintre aceste două partide rămâne cu experiența utilă a unei noi convocări.

Yohan Roche a făcut parte din primul „11” pe care selecționata Beninului l-a aliniat în partida amicală cu Burkina Faso, disputată în Maroc și pierdută cu scorul de 3-0 de către „gheparzi”. Pentru Benin a fost, astfel, o ultimă etapă a pregătirilor în vederea participării la Cupa Africii, competiție ce se va desfășura în decembrie-ianuarie, tot în Maroc. Acesta a ieșit însă în min. 36, acuzând unele probleme medicale, fără a fi periclitată prezența sa pe teren mâine.

Cu FCSB, lotul „lupilor” va fi, așadar, complet, exceptând, evident, jucătorii care se confruntă cu accidentări de lungă durată, situație în care se află Kilian Ludewig și Franjo Prce.

Superliga se reia la finalul acestei săptămâni, iar Petrolul va evolua sâmbătă, de la ora 20.30, pe „Arena Națională”, cu FCSB.