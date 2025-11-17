N. D.

Conform Primăriei Ploiești, Creșa ”Sfânta Ana”, situată pe Aleea Strunga nr. 2B, și-a deschis porțile pentru copii. Aceasta a fost construită cu sprijinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și al Companiei Naționale de Investiții, fiind realizată printr-o finanțare de peste 11,8 milioane lei, obținută în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. De precizat că este prima creșă construită în Ploiești după Revoluție, situație confirmată și de municipalitate: ”După 34 de ani, prin darea în folosință a acestei creșe, municipalitatea vine în întâmpinarea nevoii urgente a comunității locale de a beneficia de un așezământ modern și sigur, în care copiii ploieșteni, cu vârste de până la 3 ani, să poată fi ocrotiți, îngrijiți și educați așa cum orice părinte își dorește!”. De adăugat însă faptul că inclusiv deschiderea propriu-zisă s-a lăsat așteptată, primirea copiilor fiind făcută la un an de la finalizarea lucrărilor clădirii, reprezentanții Primăriei Ploiești subliniind, însă, că vina, în acest caz, nu le aparține: ”Precizăm că lucrările la această unitate de învățământ au fost finalizate în termen, însă ea nu a putut fi deschisă mai devreme din cauza procedurilor complexe de obținere a avizelor necesare funcționării. Deși avizele ISU, ITM, DSP, DSV, Apa Nova și cel al Salubrității, inclusiv cele de la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar au fost obținute în timp util, blocajul nu a fost cauzat de către municipalitatea ploieșteană, ci a constat în obținerea, în această toamnă, a Ordinului de Ministru al Educației care dă acestei unități calitatea de unitate a învățământului antepreșcolar, ca urmare a reorganizării, în luna octombrie a.c., a rețelei școlare pentru anul de învățământ 2025 – 2026”. Cu un design aparte, având la intrare o girafă de mari dimensiuni, pe modelul, de altfel, și al celorlalte creșe construite la nivel național prin programul derulat de Ministerul Dezvoltării, Creșa ”Sfânta Ana” pune la dispoziție copiilor spații moderne și bine utilate. Are o capacitate de 40 de locuri, împărțite în două grupe, noua unitate de învățământ având săli de joacă și dormitoare primitoare, grupuri sanitare adaptate cerințelor celor mici, dar și spații de așteptare pentru părinți, sală pentru mese și spații tehnice pentru personal.