George Marin

A plouat mult la Ploiești. L-a plouat și pe Cezar (pl)Ouatu, care a cântat imnul nostru. El a cântat, dar amplificarea sunetului a rămas ”inundată”… De tăcere! A plouat continuu. A plouat și cu goluri în poarta sanmarinezilor. Au fost multe.

De multă vreme nu am mai văzut echipa națională să dea atâtea goluri. A avut cui să le dea. Meciul a părut ca un joc de șeptic. Ei au pus asul – golul marcat care, cu ochii închiși, este și cel mai rapid din istoria lor – noi am tăiat cu șaptele. Este adevărat că în șaptele acesta au intrat și două autogoluri ale vizitatorilor. Primul putea fi evitat. Însă, a fost bine pentru noi pentru că acest autogol a fost punctul egalării. A jucat Baiaram ca titular. A funcționat pe schema oltenească -cu Bancu, căpitanul lui de la Craiova- și a dat gol. Man a fost căpitan în premieră. A dat gol și a vrut să mai dea încă două, din egoism. Hagi, rezervă de această dată, a marcat din careu. Rațiu a făcut-o din careul mic, de la vreo doi metri de poartă, săltând mingea din zloată cu vârful ghetei și aruncând-o șmecherește peste linia porții și peste portarul căzut.

A marcat până și Munteanu, care mai are până să fie Louis al nu știu câtelea pentru că nu se știe exact dacă are pe ce să poarte coroana. A marcat din penalti după ce, în tot timpul verificării fazei la VAR, i-a făcut marcaj om-la-om lui Răzvan Marin până când executantul tradițional al loviturilor de pedeapsă s-a îndurat să lase mingea din mâini pentru acest jucător atât de curtat – zice patronul său – dar pe care nu îl cumpără nimeni. S-a mai și ratat. Ghiță a dat, cu capul, peste – vestita rimă, ce vreți? – portiță. Tot pentru gol a dat cu capul și Dragomir. Dar aici portarul vizitatorilor, Colombo – joacă în Malta, nu este vestitul comisar – a avut un reflex bun. Nu prea s-a potrivit Olaru, intrat după pauză, iar Ghiță și Man au cam fost „urecheați” de Mircea Lucescu în timpul jocului. Un Mircea Lucescu zâmbitor, radiind la conferința de presă de după meci. Deh! Am bătut la scor, nu ne-a mai încurcat vreun arbitru ori alt mărunțiș.

Rămâne de văzut dacă vom bate și la baraj – întâi la primul, apoi vom mai vedea despre al doilea, dacă va fi cazul – baraj despre care știm că vom fi prezenți încă de când s-au terminat jocurile din Liga Națiunilor. Sorții de azi ne vor alege direcția dintre cele patru zări. Ce imn vor asculta ai noștri și în ce loc? Italia? „Fratelli d’Italia, l’Italia s’è desta”. Italia s-a ridicat! Chiar așa și este, deși… Turcia? „Korkma!”. Nu te teme! Nici noi nu trebuie să ne temem chiar dacă la ei stadioanele sunt vulcani în groaznică erupție. Ucraina? „Gloria și libertatea Ucrainei nu au pierit!”. Mulți spun că ne-ar conveni. Joacă în Polonia și avem amintirea – o!, să nu trăim din amintiri! – acelui 3-0 de la „Europene” cu care le-am stricat ucrainenilor gloria fotbalistică. Să fie Danemarca, oare? „Există un pământ pe care îl iubim”. Pământul de acolo i-a iubit pe ei, într-adevăr, la acel corner din ultimele secvențe, când singuri ne-am năruit o calificare. Iar de va fi să mergem în Danemarca, umbra lui Hamlet ne va susura ușor la ureche „A fi sau a nu fi… în America!”.

ROMÂNIA – SAN MARINO 7-1

Au marcat: Rossi 13′-autogol, Baiaram 29′, Man 42′, Valentin 57′-autogol, Hagi 76′, Rațiu 82′, L. Munteanu 86′-pen. / Giacopetti 2′

ROMÂNIA: 12. Târnovanu – 2. Rațiu, 5. Ghiță, 15. Eissat, 11. Bancu – 22. Dragomir (14. Olaru, 46′), 6. Screciu (18. R. Marin, 46′), 19. F. Tănase (10. Hagi, 63′) – 20. Man-cpt. (21. Petrila, 75′), 9. Bîrligea (13. L. Munteanu, 63′), 7. Baiaram. Selecționer: Mircea Lucescu Rezerve: 1. Radu, 16. Aioani – 3. Racovițan, 4. Rus, 8. Chipciu, 17. Miculescu, 23. Sorescu

SAN MARINO: 1. Colombo – 4. Fabbri (12. Tosi, 63′), 14. Valentini, 6. Rossi (2. Benvenuti, 46′), 11. Riccardi – 17. Golinucci-cpt., 23. V. Casadei, 22. Mularoni – 8. Pancotti, 18. Zannoni – 19. Giacopetti (7. Vitaioli, 75′). Selecționer: Roberto Cevoli Rezerve: 13. Zavoli, 16. De Angelis – 3. Capicchioni, 5. Cevoli, 10. Berardi, 20. Sensoli, 21. Lazzari

Scuze oficiale

Federația Română de Fotbal regretă incidentul tehnic petrecut marți, 18 noiembrie, pe stadionul “Ilie Oană” din Ploiești, la momentul intonării imnului național înaintea meciului România – San Marino.

Deși întregul moment fusese pregătit temeinic, iar repetițiile desfășurate timp de două ore cu o zi înainte de meci au confirmat funcționarea impecabilă a echipamentelor, o defecțiune tehnică a împiedicat desfășurarea momentului.

Ploaia abundentă a provocat o cedare a conexiunii dintre microfonul artistului Cezar Ouatu și receptorul conectat la instalația de sonorizare a stadionului, iar administratorii stadionului nu au putut rezolva situația. Din acest motiv, prestația sa nu a putut fi redată în mod corespunzător publicului.

FRF își exprimă regretul profund pentru acest incident și subliniază că experiența spectatorilor la meciurile echipei naționale reprezintă o prioritate absolută. Federația Română de fotbal îi mulțumește lui Cezar Ouatu pentru profesionalism, disponibilitate și pentru faptul că a acceptat invitația de a interpreta imnul. Suntem onorați să anunțăm că artistul va relua momentul la o viitoare partidă disputată pe teren propriu, într-o formulă care să asigure desfășurarea impecabilă a interpretării sale.

Totodată, FRF dorește să reamintească faptul că artiștii invitați pentru interpretarea imnului o fac pro-bono, din dorința de a susține echipa națională și de a fi aproape de publicul român.

Federația Română de Fotbal rămâne angajată în îmbunătățirea continuă a experienței de meci pentru suporterii echipei naționale.

Eveniment pentru ­suporteri

Înainte de meciul România – San Marino, fanii echipei naționale au fost invitați în cel mai nou magazin Romania Store.

Situat în centrul comercial Prahova Value Center, noul magazin Romania Store, deschis în weekend, a găzduit azi o întâlnire între suporterii echipei naționale și foștii internaționali români: petroliștii Gicu Grozav, Paul Papp, Sergiu Hanca și Alexandru Mateiu, precum și Miodrag Belodedici și ex-petrolistul Constantin Budescu!

Suporterii prezenți la eveniment au luat autografe și s-au fotografiat cu cei 6, dar au avut parte de concursuri și numeroase surprize.