Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză, prin Direcțiile generale pentru armamente, au semnat marți, 25 noiembrie, contractul privind achiziția sistemelor de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acțiune, portabile – MANPAD MISTRAL.

Prețul achiziției este de 625.591.000 euro, fără TVA, și include 231 de sisteme MANPAD MISTRAL, 934 de rachete MISTRAL, servicii de instruire, muniții de antrenament, documentații, un simulator și suport logistic, potrivit TVRInfo.

Achiziția se realizează în cadrul inițiativei „European Joint Acquisition of Mistral System”, coordonată de Franța, în care România este parte, alături de alte state europene precum Belgia, Cipru, Estonia și Ungaria.

Programul „Sisteme de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acțiune, portabile – MANPAD MISTRAL” este inclus în Planul de investiții pentru industria europeană de apărare, elaborat în baza Regulamentului „Acțiunea pentru securitatea Europei – SAFE”.

Achiziția MANPAD a fost aprobată în Parlament în luna iunie 2022, transmite MApN într-un comunicat.