Concluziile FMI atestă faptul că România a adoptat o direcție corectă și îmbunătățită în ceea ce privește gestionarea macroeconomică, iar angajamentul ferm pentru reforme este recunoscut la nivel internațional, transmite Ministerul de Finanțe, citând sinteza concluziilor comitetului director al FMI, potrivit Mediafax. Conform concluziilor comitetului director al FMI, măsurile adoptate de autoritățile române reprezintă o etapă esențială pentru restabilirea sustenabilității finanțelor publice. Concluziile FMI atestã faptul că România a adoptat o direcție corectă și îmbunătățită în ceea ce privește gestionarea macroeconomică, iar angajamentul ferm pentru reforme este recunoscut la nivel internațional. „Raportul FMI confirmă cã pachetul nostru de reforme este în același timp vital pentru România și credibil pentru partenerii noștri. Suntem pe o direcție îmbunătățită semnificativ, iar misiunea FMI recunoaște asumarea responsabilității și determinarea Guvernului României de a implementa reforme consistente. Prioritatea noastră rămâne reconstrucția unei economii sănătoase și reziliente, iar această confirmare ne consolidează încrederea că vom atinge țintele de deficit și că vom asigura o creștere sustenabilă”, a subliniat domnul Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. FMI recunoaște importanța pachetului de reforme fiscal-bugetare pentru perioada 2025-2026 și menționează faptul că măsurile adoptate sunt „un pas necesar în procesul de diminuare a deficitelor gemene”. Consiliul Director al FMI a subliniat că pachetul recent de reforme fiscale pentru 2025-2026 este esențial pentru refacerea sustenabilității fiscale și a încrederii piețelor în capacitatea de revenire a României.

În acest context, FMI anticipează că economia națională va înregistra o creștere graduală de la 1,0% în 2025, la 1,4% anul viitor.