Autoritățile au pregătit legislația care va permite vânzarea rafinăriei Petrotel, din județul Prahova, deținută de compania rusă Lukoil. Surse oficiale, citate de TVRInfo, susțin că măsura este necesară pentru menținerea producției după 21 noiembrie, data la care intră în vigoare sancțiunile impuse de administrația Trump companiilor energetice rusești Rosneft și Lukoil.

Statul nu va mai prelua rafinăria Lukoil, așa cum fusese vehiculat inițial. Principalul motiv este lipsa fondurilor necesare – aproximativ 200 de milioane de euro – pentru a asigura cashflow-ul operațional.

În prezent, rafinăria nu funcționează: din 17 octombrie se află în revizie capitală planificată, care se va încheia pe 30 noiembrie.

Până pe 13 decembrie, Guvernul intenționează să adopte un nou act normativ care să permită și vânzarea rețelei de aproximativ 300 de benzinării operată de Lukoil în România. Potrivit datelor publicate de companie, rețeaua are circa 3.900 de angajați la nivel național.