Weekendul trecut, Gabriel Răduță, și-a încheiat activitatea ca arbitru asistent la nivel național, după aproape un deceniu de activitate la nivel național!

Gabriel a făcut parte din lotul Ligii 3, debutând în anul 2017 la jocul dintre CS Tunari și ACSM Olteniţa.

La nivel național, Gabriel a arbitrat 123 de meciuri la nivelul Ligii 3, 3 jocuri de baraj de promovare în Liga 3 și 8 meciuri în Cupa ­României, totalizând 321 meciuri organizate de FRF și peste 1000 de jocuri la toate nivelurile.

Ultimul joc arbitrat a fost cel dintre AFC Dunărea 2005 Călăraşi și ACS Recolta Gheorghe Doja, alături de Paul Manu, Mircea Rusu și Drăgănescu Costin.

Felicitări și să sperăm că acesta nu va renunță la pasiunea pentru arbitraj și vă continua activitatea la nivel județean.