Primul meci din returul Fazei I a Ligii 1 de Baschet Masculin a adus şi prima înfrângere stagională pentru echipa secundă a CSM BBA Petrolul Ploieşti, care a cedat pe terenul Politehnicii Iaşi, cu 75-70 (13-19, 23-12, 17-22, 22-17).

Cristi Trandafir, cel care a condus echipa la acest meci, a mizat pe următorii jucători: R. Movileanu (15 puncte, 4×3), R. Mihalache (11 puncte, 8 recuperări), Al. Dimov (8, 2×3), R. Pătraru (8, 1×3), Al. Şerban (8), F. Diaconescu (5, 1×3), A. Bădicioiu (4), M. Necula (3, 1×3), A. Suciu (3, 1×3), S. Ciulin (3), V. Borcan (2) şi R. Popa.

În etapa a 8-a a Grupei D, CSM BBA Petrolul 2 Ploieşti o va întâlni duminică, 23 noiembrie, pe teren propriu, pe ACS Cuza Pirates Brăila.