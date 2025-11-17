Prof. dr. Polin ZORILĂ

Susținătoare a fenomenului cultural prahovean, prin editarea „Marii Cărți a Ploieștilor” și a peste 130 de volume, Societatea Culturală „Ploiești-Mileniul III” și președintele acesteia, ing. Constantin Trestioreanu, ne propune astăzi o nouă carte, „Ploieștiul și Prahova în operele istoricului Nicolae I.

Simache”, realizată de profesoara Elena Oprea. Scrisă cu multă dragoste și recunoștință, cartea vine să întregească seria celorlalte volume publicate anterior de aceasta.

În această acțiune culturală s-a implicat activ președintele Societății Culturale „Ploiești-Mileniul III”, ing. Constantin Trestioreanu, care s-a îngrijit de editarea lucrării. Tehnoredactarea, acuratețea științifică și pregătirea pentru tipar au revenit redactorului cărții, prof. dr. Polin Zorilă. Copertele au fost realizate de Ileana Ciobanu, iar tipărirea cărții, în anul 2025, a fost realizată la Karta-Graphic Ploiești. Lucrarea cuprinde 150 de pagini, este bine structurată, frumos ilustrată și însoțită de bibliografie și un curriculum vitae al profesoarei Elena Oprea.

În „Cuvântul editorului”, președintele Societății Culturale „Ploiești-Mileniul III”, ing. Constantin Trestioreanu, subliniază rolul deosebit al profesorului emerit Nicolae I. Simache în cultura ploieșteană, în calitate de de dascăl renumit, istoric și ctitor al rețelei de muzee din județele Prahova, Dâmbovița și Buzău. Societatea Culturală „Ploiești-Mileniul III” –

precizează ing. Constantin Trestioreanu – a mers pe linia trasată de istoricul Nicolae Simache și a îndeplinit dorința acestuia de aprofundare a cunoașterii trecutului istoric al orașului Ploiești, prin elaborarea Marii Cărți a Ploieștilor”, lucrare monumentală, în trei volume, apreciată de Academia Română. Acesta apreciază strădaniile profesoarei Elena Oprea, originară din Cosminele, care, prin lucrările publicate, a readus în atenția generației actuale personalitatea profesorului emerit Nicolae I. Simache, pe care-l consideră mentorul și steaua sa călăuzitoare.

Prefața lucrării, intitulată „Acasă la istoricul Nicolae Simache”, este semnată de profesoara Carmen Mihai-Toma. Aceasta face o prezentare sugestivă a scrierilor anterioare ale profesoarei Elena Oprea, dedicate cărturarului Nicolae I. Simache, precum și a conținutului și valențelor educative ale cărții de față. Este apreciată introducerea emoționantă a autoarei, care a reușit să plaseze lucrarea „Ploieștiul și Prahova în operele istoricului Nicolae I. Simache” într-o lumină caldă, umană. Pentru acesta, Muzeul Regional de Istorie, sub egida căruia au fost realizate majoritatea lucrărilor analizate în acest volum, era locul în care se simțea „acasă”. Apoi, prezintă succint cele cinci capitole ale cărții, care constituie – în viziunea profesoarei Carmen Mihai-Toma – „o curajoasă încercare de întoarcere la rădăcini”, menită să-i determine pe cititori să prețuiască meleagurile natale, personalitățile culturale și să le înțeleagă valoarea.

Introducerea, intitulată sugestiv „Reflecții de scriitor”, aparține autoarei acestei cărți, profesoara Elena Oprea. În cuvinte de o rară frumusețe literară și emoțională, autoarea prezintă cititorilor figura luminoasă a consăteanului său, profesorul emerit Nicolae I. Simache, mentorul și părintele său spiritual. Acest om minunat a rămas în mintea și în sufletul profesoarei Elena Oprea ca o „stea călăuzitoare a destinului”, ca o scânteie de viață și lumină dintr-un spirit etern. În continuare, autoarea evocă legătura puternică dintre istoricul cu chip uscățiv, înalt, blond, cu ochi blânzi și surâzători și orașul Ploiești, pe care l-a înzestrat, prin eforturi supraomenești, cu o bogată salbă de muzee. Pornind de la aceste considerente, profesoara Elena Oprea conchide: „Nu se poate Ploieștiul, fără N. I. Simache”. Pentru ilustrul profesor, muzeograf și istoric Nicolae Simache – precizează autoarea – cuvântul „Acasă” însemna „Muzeul”, cu tot ceea ce cuprinde acesta, de la relicve arheologice, la colecții diverse și valoroase. Personalitatea enciclopedică a profesorului emerit Nicolae I. Simache a devenit – după cum subliniază profesoara Elena Oprea – „făclie a multor generații, care-i păstrează amintirea vie, ca pe o icoană sacră a nemuririi”.

Primul capitol, „Știri geografice ale lui Herodot despre ținuturile românești”, oferă autoarei posibilitatea de a face câteva considerații referitoare la elaborarea, de către profesorii Nicolae Simache și Traian Cristescu, a unei lucrări publicate în anul 1943.

După ce au parcurs, cu rigoare și profesionalism, o amplă bibliografie românească și străină, autorii au adus în fața specialiștilor, prin intermediul lucrării „Știri geografice ale lui Herodot despre ținuturile noastre, primele informații referitoare la meleagurile românești”.