N. Dumitrescu

Având în vedere apropierea Crăciunului, la nivelul Instituției Prefectului județul Prahova a fost aprobat Planul comun de acțiuni ce vor fi întreprinse în județ pentru protejarea sănătății și siguranței populației în perioada premergatoare și în timpul Sărbătorilor de Iarnă. Astfel, pentru punerea în practică a acestui plan a fost constituită o comisie mixtă- formată din reprezentanți de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului (CJPC)Prahova, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA), Direcția de Sănătate Publică (DSP)Prahova – care va efectua verificări în perioada următoare, rezultatele controalelor urmând să fie prezentate prefectului județului Prahova până la data de 13 ianuarie 2026. Concret, DSVSA Prahova va intensifica, în perioada Sărbătorilor de Iarnă, cȃnd în mod tradiţional se consumă cantităţi mari de alimente, frecvenţa controalelor în unităţile de producere, procesare, depozitare și valorificare a produselor de origine animală și nonanimală, precum și în pieţele agro-alimentare. Mai exact, pentru a preveni apariția și evoluţia unor toxiinfecţii alimentare, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a examenelor trichineloscopice, s-au stabilit următoarele: organizarea de instruiri cu medicii veterinari privind examenul trichineloscopic; asigurarea permanenței la sediul DSVSA Prahova și în centrele din județ, zilnic, ȋntre orele 08.30-18.00, inclusiv sȃmbata și duminica, între orele 08.30-16.00, pentru efectuarea examenelor trichineloscopice la porcii sacrificați ȋn gospodarie și confirmarea/infirmarea cazurilor pozitive la Laboratorul Sanitar Veterinar Prahova. DSVSA Prahova are asiguratǎ zilnic permanența pentru preluarea telefonicǎ a sesizǎrilor și reclamațiilor la telefonul 0244.571.751. ”Confirmarea cazurilor pozitive de trichinelozǎ depistate ȋn centre prin trichinoscopie directă se va face la Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Prahova prin metoda digestiei artificiale”, se precizează în planul menționat, din care mai reiese că vor fi efectuate controale la unităţile de abatorizare animale vii, la cele de procesare/depozitare a produselor de origine animală și nonanimală, în magazine alimentare, carmangerii, măcelării, cofetării-patiserii, pieţe agro-alimentare din judeţul Prahova, dar și în unităţi de alimentaţie publică destinate organizării de mese festive, de Crăciun și Revelion. De asemenea, și DSP Prahova va face verificări, obiectivul fiind identificarea riscurilor la adresa sănătăţii publice, urmând să fie realizate controale igienico-sanitare la unităţile de depozitare, transport, distribuţie şi comercializare a alimentelor; la compoziția și calitatea produselor alimentare de origine animală și non-animală; la starea de sănătate și igiena personalului; la apa pentru consum uman şi a celei folosite la alte activităţi; la gestionarea deşeurilor lichide şi solide etc. ”În luna decembrie, se vor efectua activităţi de control la unităţile de producţie, depozitare și comercializare produse alimentare; de alimentaţie publică; de cazare şi tabere şcolare. Acţiunile de control în unităţile de comercializare produse alimentare se vor desfăşura mai ales în supermarketuri, având în vedere numărul mare de cumpărători. Neconformităţile constatate în urma controalelor cu impact asupra sănătăţii publice vor fi comunicate autorităţilor administraţiei publice locale”, se precizează în planul menționat referitor la atribuțiile DSP Prahova, în care sunt oferite detalii și despre asigurarea asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească şi spitalicească din judeţul Prahova în perioada Sărbătorilor de Iarnă. Astfel, aceasta din urmă va fi asigurată prin: UPU – Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, Compartimentele de Primiri Urgențe de la Spitalele Pediatrie Ploieşti, Municipal Câmpina, Orăşenesc Sinaia, dar și prin camerele de gardă ale celorlalte spitale din Ploieşti şi din județ. De asemenea, și Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Prahova va desfășura acțiuni de control și supraveghere, specifice sărbătorilor, ce vor avea ca scop o mai bună protecție a prahovenilor în lupta împotriva practicilor comerciale neconforme. În acest context, pe modelul anilor trecuți, în perioada decembrie 2025-ianuarie 2026, Autoritatea Națională Pentru Protecția Consumatorilor și CJPC Prahova vor organiza ”Comandamentul de iarnă”, scopul fiind acela de supraveghere și control al operatorilor economici din stațiunile de pe Valea Prahovei.