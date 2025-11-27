F.T.

„În timp ce noi continuăm ­pregătirile pentru Expoziția de Crăciun – anunţă reprezentanţii Muzeului Cinegetic Posada – avem o veste minunată pentru copii: Cutia poștală a lui Moș Crăciun a ajuns la muzeu!“

Pe cale de consecinţă, începând cu ziua de luni, 1 Decembrie, cei mici sunt invitaţi să treacă pragul muzeului pentru a intra în lumea basmelor ce va lua naştere odată cu expoziția de Crăciun. Dar aceasta nu e totul, fiindcă de la Posada vine încă «o veste minunată»: tot începând de luni, 1 Decembrie, micuţii sunt invitaţi să îi scrie Moșului cea mai frumoasă scrisoare.

«Astfel, Moș Crăciun va avea timp suficient să pregătească darurile din lista (n.n.- scrisoarea) fiecăruia», se mai precizează în vestea dată-n ţară de către reprezentanţii Muzeului Cinegetic Posada.