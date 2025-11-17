Romania Store, magazinul oficial al Echipei Naționale, se deschide în Ploiești! La Prahova Value Center. Pe 18 noiembrie, de la 4 la 6 după amiaza, chiar în ziua meciului România – San Marino, programat la Ploiești pe arena „Ilie Oană „, te așteptăm în vestiarul suporterilor.

Tricouri, echipamente și accesorii oficiale pentru toate vârstele vor fi prezentate în magazin alături de foști internaționali – Miodrag Belodedici, Constantin Budescu, Gicu Grozav, Sergiu Hanca, Paul Papp și Alexandru Mateiu fiind printre cei care vor interacționa cu fanii, ca invitați ai FRF.