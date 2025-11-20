Naționala României a cedat, la Ploiești, în fața Slovaciei, scor 56-88 (19-17, 10-21, 10-18, 17-31), într-un meci în care tricolorele au început bine, dar au fost depășite treptat de ofensiva adversă.

După un prim sfert echilibrat, câștigat de România cu 19-17, slovacele au întors jocul în următoarele două sferturi, profitând de erorile echipei noastre și de lipsa de eficiență la aruncare.

România a încheiat partida cu un procentaj de 30.5% la aruncările din acțiune și 22.7% de la trei puncte. Cele mai bune marcatoare au fost Katy Armanu (13 puncte, 5 recuperari, 2 asisturi), Ana Virjoghe (8 puncte, 10 recuperări) și Teodora Manea (10 puncte). Bianca Nan s-a accidentat in sfertul al treilea al partidei și nu a mai putut continua. Jucătoarea se află în investigații medicale .

După această primă fereastră, în care România a disputat trei partide – victorie cu Cipru, 75-62, urmată de două înfrângeri, 41-86 cu Polonia și 56-88 cu Slovacia – tricolorele încheie etapa pe locul al treilea în Grupa C.

Următoarea fereastră, programată în martie 2026, va aduce din nou trei dueluri decisive:

România – Cipru, pe 11 martie,

România – Polonia, pe 14 martie,

Slovacia – România, pe 17 martie.

Aceste confruntări vor juca un rol esențial în stabilirea pozițiilor finale din grupă și în menținerea șanselor de calificare.