N. D.

Până la sfârșitul acestui an, municipalitatea ploieșteană va reuși să achite toate datoriile pe care le are către operatorul local de termoficare. Acest lucru se va reuși ca urmare a faptului că, reunit într-o ședință cu caracter extraordinar, acum două zile, Consiliul Local Ploiești a aprobat soluția necesară pentru asigurarea continuității serviciului de termoficare și pentru plata obligațiilor restante către S.C. Termo Ploiești S.R.L. În context, consilierii locali au votat contractarea unui împrumut de 50.000.000 de lei, conform OUG 25/2025, din Trezoreria Statului, iar acest împrumut va permite finanțarea cheltuielilor pentru producerea, transportul și furnizarea agentului termic în sezonul rece 2025–2026; plata facturilor restante acumulate; acoperirea pierderilor induse ale sistemului, în condiții avantajoase pentru bugetul local. Durata împrumutului va fi de 10 ani, cu impact redus asupra gradului de îndatorare a municipiului. ”Pe sectorul de termoficare, Primăria Ploiești a făcut un efort bugetar uriaș în acest an: aproximativ 133 de milioane de lei achitate către Termo Ploiești, reprezentând plăți pentru subvenția la gigacalorie, dar și aproximativ 39 de milioane de lei achitate către Veolia, pentru subvenții restante din trecut”, au precizat reprezentanții Primăriei Ploiești. Pe de altă parte, pentru ca bugetul alocat pentru Termo Ploiești să poată fi suplimentat cu 5,9 milioane lei, astfel încât activitatea operatorului de termoficare să se poată desfășura fără sincope, având în vedere noul sezon rece, tot în ședința legislativului local menționată a fost supusă discuției și votului în plen și rectificarea bugetului local al orașului, la unele capitole sumele alocate inițial fiind reduse, așa cum a fost cazul de la ”bunuri și servicii”.