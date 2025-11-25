F. T.

Potrivit unei atenționări a reprezentanților ISU Prahova, monoxidul de carbon emanat din sobele sau centralele neîntreținute corespunzător, din coșuri de fum înfundate sau fisurate sau ca urmare a folosirii aragazului pentru încălzirea locuinței reprezintă un pericol real, fiind cauza mulor tragedii.

În acest context, reprezentanții pompierilor prahoveni detaliază: „Nu-l vezi, nu-l miroși…dar poate fi extrem de periculos pentru viața ta! Este monoxidul de carbon, un gaz extrem de toxic, invizibil, fără gust și fără miros. Se formează atunci când arderea combustibililor (lemn, cărbune, gaz, GPL) nu este completă sau când spațiul nu este suficient ventilat. Nu poate fi detectat de simțurile umane, iar odată inhalat, împiedică sângele să transporte oxigen către organele vitale. (…) Principalele simptome se manifestă prin dureri de cap, amețeli, greață, slăbiciune, confuzie și pierderea cunoștinței, iar fără intervenție imediată, intoxicația poate avea consecințe grave”.

Riscurile amintite mai sus apar, tot potrivit ISU Prahova, atunci când mijloacele de încălzire sunt utilizate necorespunzător, context în care cetățenii sunt sfătuiți să aerisească regulat locuința; să verifice și să curețe anual sobele și coșurile de fum; să nu acopere sau să blocheze gurile de ventilare; să folosească doar mijloace de încălzire omologate și, nu în ultimul rând, să instaleze un detector de monoxid de carbon, care poate salva vieți!