Prima participare la Cupa Mondială de Seniori a fost una de succes pentru sportivul secţiei de patinaj viteză a CSM Ploieşti, Eduard Niţu, care a reuşit să stabilească trei noi recorduri naţionale în proba de 500 metri! Chiar dacă pentru ierarhia mondială mai «este de lucru», pe plan național, clar, acesta nu are rival.

Desfăşurată la Salt Lake City (SUA), prima etapă a competiţiei mondiale a început cu manşa, în care patinatorul pregătit de Marius Băcilă a ocupat locul al 28-lea, reuşind să stabilească un nou record naţional de seniori şi, evident, ­personal best şi season best, cu timpul 35.47 secunde!

În cea de-a doua manşă a probei de 500 metri, Edy Niţu s-a clasat al 30-lea, dar şi-a îmbunătăţit timpul „fugind” în 35.35 secunde, cu care a corectat recordul naţional din prima zi.

Celor două recorduri li se adaugă cel reprezentat de totalul timpilor din cele două zile, contabilizat, şi el, de statistică.

La finalul săptămânii 21-23 noiembrie, Marius Băcilă şi Eduard Niţu se mută pentru a doua etapă a Cupei Mondiale de Seniori la Calgary (Canada), acolo unde sportivul nostru stabilea, în luna martie a anului trecut, nu mai puţin de 4 recorduri naţionale: recordul juniorilor pe distanţa de 500 de metri, cu timpul de 36.14 secunde (rezista din 13 noiembrie 2010, fiind realizat tot la Calgary), recordul juniorilor pe distanţa de 1000 de metri, cu timpul 1:11.90 minute (îl stabilise tot Edi, pe 4 decembrie 2021, la Inzell) şi recordul naţional de Juniori şi Seniori la 1500 de metri, cu timpul 1:50.82 minute (rezista din 11 decembrie 2009, fiind stabilit tot la Calgary).

Edy Niţu a adus, în luna februarie, prima medalie de aur din istoria României la o Cupă Mondială, la masculin, reuşind să ocupe locul 1 în proba de 500 metri a categoriei Neo-Seniori cu prilejul celei de-a 3-a etape a ISU Junior World Cup de la Collalbo (Italia).