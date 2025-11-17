V. Stoica

Aflat sâmbătă, 15 noiembrie, în Prahova, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Ploiești, alături de președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, o serie de măsuri care vizează modernizarea și reorganizarea infrastructurii spitalicești din județ.

Ministrul Sănătății a anunțat că Spitalul CFR Ploiești va trece în administrarea Consiliului Județean cel târziu până la finalul acestui an. Transferul, posibil printr-un ordin de ministru ce urmează să fie aprobat după modificarea procedurală aflată pe agenda Guvernului, reprezintă primul pas spre restructurarea și eficientizarea rețelei medicale din municipiu.

Totodată, Rogobete a precizat și că este necesară unificarea administrativă a spitalelor din Ploiești, o măsură care ar simplifica managementul și ar crește calitatea actului medical printr-o reorganizare în beneficiul pacienților.

Spitalul Județean, modernizări vizibile

În cadrul vizitei la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, ministrul a remarcat investițiile recente: ambulatorii modernizate, circuite medicale optimizate și zone de triaj reorganizate. Unitarea dispune în prezent de dotări importante: două computere tomografe, două RMN-uri (inclusiv un RMN de 2 Tesla), două angiografe, un mamograf digital și radiologie RX digitală.

Rogobete a verificat și blocul alimentar al spitalului, subliniind că alimentația pacienților reprezintă „parte esențială a tratamentului”.

La nivel județean, proiectele finanțate prin PNRR, în valoare de peste 122 de milioane lei, sunt în derulare. Acestea vizează modernizarea Ambulatoriului din Vălenii de Munte, reducerea infecțiilor nosocomiale în cinci spitale și dotarea a 74 de cabinete de medicină de familie.

Pediatria din Ploiești are nevoie de relocare

O problemă majoră semnalată de ministru este situația Spitalului de Pediatrie Ploiești, unde echipamentele noi, achiziționate din fonduri ale Ministerului Sănătății, nu pot fi utilizate la capacitate maximă din cauza întârzierilor administrative ale Primăriei Ploiești în instalarea unui transformator electric.

„Timpul de reacție al Primăriei este dezamăgitor”, a declarat Rogobete.

El a precizat că actualul sediu al Pediatriei este depășit și că relocarea este urgentă, urmând a fi realizată în cel mult doi ani. Două variante sunt analizate: mutarea în clădirea Spitalului CFR sau în altă clădire care se pretează la activitate medicală.

Controale fără precedent la spitalele private

Ministrul Sănătății a prezentat și rezultatele preliminare ale amplei acțiuni de control declanșate la nivel național în unitățile sanitare private. Verificările, cele mai cuprinzătoare din ultimii 25 de ani, vizează toate clinicile cu săli de operații. Peste 20 de unități au pierdut autorizația de funcționare, iar alte peste 30 au fost sancționate și obligate să respecte programe stricte de conformare.

„Am primit «n» telefoane la care nu am răspuns și nu voi răspunde. Cine nu respectă normativul rămâne suspendat până își remediază problemele”, a afirmat ministrul, precizând că presiunile nu vor influența fermitatea controalelor.

Mesajul ministrului după vizita la Ploiești

La finalul vizitei în județul Prahova, Alexandru Rogobete a transmis un mesaj de încredere în evoluția sistemului medical din Prahova: „Am constatat că investițiile realizate încep să se vadă în modul în care pacienții sunt consultați și îngrijiți. Diferența dintre un sistem care doar promite și unul care funcționează se vede în aceste unități”, a declarat ministrul.

El a mulțumit personalului medical pentru profesionalism, precum și pacienților pentru încrederea acordată, subliniind colaborarea strânsă cu Consiliul Județean Prahova. „În Prahova, schimbarea nu este un plan. Este o realitate”, arată Alexandru Rogobete.