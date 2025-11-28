*Premierul Ilie Bolojan a luat act de demisia lui Ionuţ Moşteanu din funcţia de ministru al Apărării

*Radu Miruţă, ministrul Economiei, propus să preia interimatul

Astăzi, ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, şi-a anunţat demisia din funcţie, pe fondul scandalului provocat de infomaţiile contradictorii din CV-ul său, potrivit News.ro. Moşteanu precizează că a discutat cu preşedintele, cu premierul, cu preşedintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR. ”Nu vreau ca discuţiile despre formarea mea şi greşelile pe care le-am făcut acum mulţi ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum ţara”,afirmă el, într-o postare pe Facebook, în care susţine şi că a dat ”un mesaj clar împotriva băieţilor deştepţi cu interese în domeniu”.

”Mi-am depus demisia din funcţia de ministru al Apărării Naţionale. Am discutat cu preşedintele, cu premierul, cu preşedintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR şi le mulţumesc pentru susţinere şi încredere. Fac acest gest cu asumare şi respect faţă de Armata Română”, anunţă ministrul.

El explică faptul că România şi Europa sunt sub asaltul Rusiei, iar securitatea noastră naţională trebuie apărată cu orice preţ.

”Nu vreau ca discuţiile despre formarea mea şi greşelile pe care le-am făcut acum mulţi ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum ţara”, argumentează el.

Ionuţ Moşteanu mulţumeşte tuturor colegilor pentru munca depusă în aceste cinci luni.

”Am depus jurământul ca ministru al Apărării în urmă cu cinci luni şi, de atunci, am respectat întocmai ce am jurat cu mâna pe Biblie. Am jurat să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea pentru a avea o Armată bine dotată, mai bine motivată şi mai bine înzestrată. Şi am făcut asta în fiecare zi – am întărit relaţiile cu aliaţii, am urmărit şi accelerat programele de înzestrare, am dat un mesaj clar împotriva băieţilor deştepţi cu interese în domeniu, am îmbunătăţit cadrul legal, am apărat drepturile celor care servesc patria. Vă mulţumesc pentru încredere, pentru mesaje şi pentru răbdare. Mulţumesc şi familiei mele pentru susţinerea necondiţionată în aceste luni, fără de care mi-ar fi fost imposibil să-mi exercit mandatul„, conchide Ionuţ Moşteanu.

El are şi ”un gând despre viitor”.

”România este prinsă între unii care au capturat-o şi sunt mufaţi la banii publici şi unii care vor să îi dea foc şi să o abată de la parcursul proeuropean şi euro-atlantic. La mijloc sunt câţiva oameni buni (buni, nu perfecţi) care ţin echilibrul şi direcţia corectă – Nicuşor Dan, Ilie Bolojan, colegii din USR, de multe ori cu sacrificii enorme. Ei merită în continuare sprijinul şi încrederea noastră, a tuturor, poate chiar mai mult decât până acum”, adaugă el.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat că a luat act de demisia domnului Ionuţ Moşteanu din funcţia de ministru al Apărării Naţionale, el precizând că îi va propune preşedintelui ca interimatul la Apărare să fie asigurat de Radu Miruţă, ministrul Economiei. ”Am luat act de demisia domnului Ionuţ Moşteanu din funcţia de ministru al Apărării Naţionale şi vicepremier al guvernului României. Îi mulţumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului”, scrie premierul Ilie Bolojan într-o mesaj transmis de Executiv.