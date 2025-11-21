Ministerul Educației a pus în consultare publică un proiect care pune capăt coșmarului temelor interminabile. Prin noul ordin, timpul alocat temelor pentru acasă este strict limitat: maximum o oră (60 de minute) la ciclul primar și maximum două ore (120 de minute) la gimnaziu și liceu, potrivit TVRInfo. Conform declarațiilor ministrului Educației, Daniel David, temele ar trebui să fie „mai scurte și făcute cu mai mult drag”, evitând „frustrarea și nemulțumirea” elevilor. Ideea centrală este transformarea temei dintr-o simplă corvoadă într-un instrument eficient de învățare, care să consolideze cunoștințele, nu să le epuizeze.

Responsabilitatea monitorizării pică direct pe umerii școlii. Proiectul prevede explicit că directorii și diriginții sunt obligați să monitorizeze respectarea acestor norme. Mai mult, anual, școala va trebui să colecteze feedback-ul elevilor și al părinților despre utilitatea și eficiența temelor. Această măsură instituie un sistem de control și feedback unic, prin care nimeni nu se mai poate ascunde în spatele scuzei că „doar eu dau multe teme”.

Proiectul introduce o distincție clară. Tema obligatorie are un nivel mediu de dificultate, destinată tuturor elevilor. În schimb, tema suplimentară devine strict facultativă, fiind destinată doar pentru activități de recuperare sau pentru pregătirea celor care vor performanță (olimpici). Aceasta elimină presiunea notelor din cauza neefectuării unor sarcini extra.

Prin limitarea strictă a timpului, România se aliniază la practicile din statele cu sisteme educaționale performante. De exemplu, în Finlanda (un model în educație), temele sunt extrem de reduse, profesorii concentrându-se pe calitatea timpului petrecut la școală. De asemenea, în Franța, temele scrise sunt limitate, încurajându-se lectura și activitățile extracurriculare, tocmai pentru a evita burnout-ul școlar. Prin reducerea timpului petrecut cu sarcinile școlare acasă, elevii vor avea mai mult timp pentru odihnă, socializare, sport și dezvoltare personală. Potrivit psihologilor, acest echilibru este esențial pentru sănătatea mentală și pentru o mai bună consolidare a materiei, confirmând că mai puțin înseamnă adesea, de fapt, mai mult în educație.