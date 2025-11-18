Doi dintre sportivii secţiei de box a CSM Ploieşti, Fabian Stroe şi Andrei Virson, au participat la Campionatele Naţionale de Box pentru Tineret (U19), de la Brăila, ambii reuşind să obţină medalii!

Fabian Stroe şi-a respectat palmaresul bogat şi a devenit din nou campion naţional de tineret, de această dată la categoria „60 kg” (anul trecut, era campion la „57 kg”), după un parcurs simplu, cu… vreo 5 minute de box, în total. Astfel, după ce a trecut în optimi de finală de Tiberiu Roman prin knockout în repriza a 2-a, a avut parte de două neprezentări ale adversarilor în „sferturi” şi semifinală (Mario Negrea – SCM Craiova, respectiv Andrei Jgheban – SCM Bacău), de fiecare dată fiind invocate probleme medicale, aşa că a ajuns la finala în care l-a făcut pe Ştefan Udroiu (Dinamo Bucureşti) să abandoneze în prima repriză!

Andrei Virson a devenit vicecampion al categoriei „55 kg” după două victorii la puncte, 4-1 în „sferturi” cu Raul Grancea („U” Cluj-Napoca) şi 5-0 în semifinale cu Rafael Ştefan Alexandru (Olimpia), şi o înfrângere la limită, 3-2 la puncte, în finala cu Flavius Mărgineanu (CSM Iaşi), în care – spune maestrul Titi Tudor – decizia l-a nedreptăţit pe sportivul nostru.