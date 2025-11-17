F. T.

Potrivit unei informări a Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) Prahova, de la începutul lunii noiembrie și până în prezent, angajații instituției au desfășurat 12 activități preventiv-educative în cadrul campaniilor naționale derulate la în cadrul acțiunilor „Patrula prieteniei”, „Școala ta în siguranță” și „Alege să fii fair-play!”.

Activitățile s-au derulat în 11 unități de învățământ din județ, la acestea participând 484 de elevi și cadre didactice. Temele prezentate au vizat prevenirea violenței, siguranța personală, conduita responsabilă și respectarea normelor de comportament în mediul școlar, fiind adaptate în funcție de vârsta și nivelul de înțelegere al elevilor, pentru un impact cât mai eficient.

„În același timp – se mai menționează în comunicatul IJJ Prahova – jandarmii montani au fost alături de copiii de la Școala HappyKidz, care au revenit în excursie la Cheia. Cu acest prilej, celor mici le-au fost prezentate reguli esențiale privind siguranța în mediul montan, orientarea pe trasee și modul de acțiune în situații de urgență, activitatea fiind primită cu mult entuziasm și curiozitate”.