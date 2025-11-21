După nedisputarea meciului Titu – CSO Văleni, în Seria 4 a Ligii 3, în urma întâlnirii din etapa 10 dintre CSL Ștefăneștii de Jos și CSO Băicoi, avem un alt joc decis ”la masa verde”. Partida, încheiată pe teren cu scorul de 3-0 pentru ilfoveni, a fost decisă la ”masa verde” în favoarea câștigătoarei de pe gazon, după ce prahovenii au utilizat un jucător care se afla în stare de suspendare.

CSO Băicoi l-a utilizat pe Constantin Gabriel Dumitrașcu în stare de suspendare în meciul cu CSL Ştefăneştii de Jos.

Sancțiunea a venit ulterior, în ședința din 12 noiembrie 2025, din partea Comisiei de Disciplină și Etică.

”În baza art. 83/10/1 din RD cu aplicarea art. 34 din RD, clubul CSO Băicoi se sancționează cu Forfait și penalitate sportivă de 1600 lei. În temeiul art.19/7 din RD cu aplicarea art. 41.2.1/41.3 din RD al FRF, jucătorul Dumitrașcu Constantin se sancționează cu suspendare 2 (două) jocuri și penalitate sportivă de 635 lei”, sună hotărârea CDE.

Astăzi, începe runda a 14-a a Ligii a 3-a, în care avem parte de un derbi prahovean, CS Blejoi – ACS Petrolul II fiind programat de la ora 14,00, pe terenul primei echipe.

Liga 3, seria 2

Clasament Echipe

Loc Echipa M V E Î G PT

1 Sporting Liești 13 10 1 2 38 – 20 (18) 31

2 KSE Târgu Secuiesc 13 8 3 2 29 – 11 (18) 27

3 CS Păuleşti 13 8 2 3 23 – 10 (13) 26

4 CSO Plopeni 13 7 1 5 21 – 19 (2) 22

5 Unirea Braniştea 13 7 2 4 33 – 24 (9) 20

6 CS Blejoi 13 6 2 5 27 – 19 (8) 20

7 Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2 13 6 2 5 26 – 18 (8) 20

8 Victoria Traian 13 5 1 7 19 – 31 (-12) 16

9 Petrolul 2 13 5 0 8 25 – 23 (2) 15

10 Dacia Unirea Brăila 13 3 2 8 18 – 36 (-18) 11

11 SC Oțelul Galați 2 13 2 2 9 14 – 39 (-25) 8

12 CSM Râmnicu Sărat 13 2 0 11 18 – 41 (-23) 6

Liga 3, seria 4

Clasament Echipe

Loc Echipa M V E Î Gol. PT

1 Olimpic Zărneşti 1 1 0 0 4 – 1 (3) 3

2 Flacăra Moreni 1 1 0 0 3 – 0 (3) 3

3 Progresul Mogoşoaia 1 1 0 0 3 – 1 (2) 3

4 Urban Titu 1 1 0 0 1 – 0 (1) 3

5 CSL Ştefăneştii de Jos 1 0 1 0 3 – 3 (0) 1

6 CSM Săcele 1 0 1 0 3 – 3 (0) 1

7 CSO Băicoi 1 0 1 0 1 – 1 (0) 1

8 CSO Teleajenul Vălenii de Munte 1 0 1 0 1 – 1 (0) 1

9 Voința Crevedia 1 0 0 1 0 – 1 (-1) 0

10 Kids Tâmpa Braşov 1 0 0 1 1 – 3 (-2) 0

11 Tricolorul Breaza 1 0 0 1 1 – 4 (-3) 0

12 FC Pucioasa 1 0 0 1 0 – 3 (-3) 0