N. D.

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat, ieri, că luminițele de Sărbători vor fi aprinse la sfârșitul acestei săptămâni, mai exact pe data de 29 noiembrie. ”Ca și anul trecut, copiii Ploieștiului vor apăsa pe butonul care va lumina orașul. Tot atunci se va deschide și Târgul de Crăciun”, a precizat edilul, care a menționat că urmează să fie anunțate atât ora, cât și programul artistic din primul sfârșit de săptămână al ”Republicii lui Moș Crăciun”, pe modelul acțiunilor ce s-au desfășurat în această vară sub genericul ”Republica de sub castani”. În acest context, primarul a dorit să mulțumească în mod public consilierilor locali din comisiile de specialitate ale legislativului local, care, a precizat acesta, ”au accelerat procedurile de avizare pentru instalarea la timp a Târgului de Crăciun”. Mesajul la adresa aleșilor locali a venit după ce, în urmă cu câteva zile, unii dintre aleșii locali ploieșteni, în mod speciali cei de la PSD, au semnalat existența unor ”nereguli grave” în organizarea Târgului de Crăciun, generate, susțineau aceștia, de modul în care Primăria Ploiești și-a asumat procedurile administrative, organizatorul, desemnat prin încredințare directă, începând lucrările în teren – montarea roții și a altor instalații- fără a avea încheiată o convenție valabilă pentru ocuparea domeniului public. De adăugat și faptul că inclusiv amanajarea patinoarului, de data aceasta în jurul statuii poetului Nichita Stănescu, a atras nenumărate critici la adresa municipalității, mai ales că în apropierea soclului sunt și corpuri și stâlpi de iluminat public, considerate adevărate obstacole pentru cei care se vor afla pe gheață.