A fost emisă ultima autorizaþie de construire

N. Dumitrescu

Conform reprezentanților administrației județene, lucrările ce vizează amenajarea variantei ocolitoare a orașului Comarnic- începute în noiembrie 2023-avansează, dovadă fiind și faptul că a fost emisă și ultima autorizație de construire necesară pentru realizarea acestei investiții. În acest sens, la începutul acestei săptămâni, președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu-Daniel Nanu, a efectuat o nouă vizită de lucru pe acest șantier. Centura ocolitoare a orașului Comarnic este considerată un proiect rutier strategic pentru fluidizarea traficului pe DN1 și pentru întreaga Vale a Prahovei, verificările din teren și discuțiile cu constructorul confirmând că lucrările avansează într-un ritm bun, iar traseul centurii se conturează vizibil. ”În cadrul vizitei, au fost analizate punctele care au ridicat probleme în ultimele luni, pentru a verifica modul în care acestea au fost gestionate și pentru a asigura continuitatea lucrărilor. Toate aspectele tehnice sunt în prezent în curs de rezolvare, iar șantierul funcționează pe toate sectoarele. Un pas administrativ important a fost făcut odată cu emiterea celei de-a cincea și ultimei autorizații de construire. Documentul închide seria avizelor necesare demarării ultimei faze a proiectului și permite continuarea fără întreruperi a execuției”, se precizează într-un comunicat al administrației județene. S-a menționat faptul că, în teren, lucrările sunt active pe întreg traseul centurii, au început dislocările pentru finalizarea viaductului peste calea ferată și râul Prahova, acesta fiind considerat una dintre cele mai complexe componente ale proiectului. De asemenea, și podul metalic peste râul Prahova se află în linie dreaptă, urmând turnarea plăcii de beton, iar în zona sensului giratoriu de la Breaza se execută zidurile de sprijin, reprezentând aproximativ 350 de metri de consolidări care asigură stabilitatea malurilor. Date fiind acestea, potrivit Consiliului Județean Prahova, termenul de finalizare rămâne vara anului 2026 și tot din vara anului viitor va fi posibilă și circulația pe varianta ocolitoare Comarnic, ceea ce va reduce semnificativ presiunea de pe DN1 și va contribui la o mobilitate mai bună pe una dintre cele mai aglomerate rute din țară. ”Consiliul Județean Prahova va continua monitorizarea permanentă a lucrărilor, astfel încât acest obiectiv esențial pentru Valea Prahovei să fie finalizat în ritmul asumat și la standardele tehnice stabilite”, se mai precizează în comunicat.