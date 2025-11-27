N. D.

Conducerea administrației județene continuă să monitorizeze evoluția proiectelor majore de infrastructură aflate în derulare în județul Prahova. Astfel, marți, președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu-Daniel Nanu, a verificat stadiul lucrărilor pe șantierul variantei ocolitoare Azuga–Bușteni, considerat un proiect esențial pentru mobilitatea de pe Valea Prahovei. Conform reprezentanților instituției, constructorul lucrează în ritm susținut, pe traseu fiind deschise mai multe fronturi de lucru, iar investiția avansează conform planului. ”Segmentarea traseului, împreună cu lucrările complexe prevăzute în proiect – viaducte, pasaje peste calea ferată, poduri peste râul Prahova, subtraversări, consolidări de versanți și noduri rutiere – intră într-o etapă vizibilă, odată cu avansarea lucrărilor. Noua șosea va avea 9,4 kilometri și reprezintă o investiție de aproximativ 844 milioane lei, realizată în parteneriat cu CNAIR și finanțată prin Programul Operațional de Transport, durata estimată pentru lucrări fiind de 30 de luni. Obiectivul principal al proiectului este degrevarea DN1 și scoaterea traficului de tranzit din zonele centrale ale orașelor Bușteni și Azuga, reducând semnificativ blocajele care afectează atât locuitorii, cât și turiștii. Consiliul Județean Prahova rămâne implicat în monitorizarea permanentă a acestui proiect strategic și va continua să colaboreze cu toate instituțiile implicate pentru respectarea termenelor și derularea lucrărilor în condiții de siguranță”, au menționat reprezentanții Consiliului Județean Prahova. În acest context, și președintele instituției, Virgiliu-Daniel Nanu, a precizat: ”Am fost pe șantierul variantei ocolitoare Azuga–Bușteni. Se lucrează, iar ritmul este bun. Am discutat cu constructorul și am verificat punctele critice ale traseului. Lucrurile se mișcă, iar proiectul intră într-o etapă vizibilă pentru toți cei care trec prin zonă. Scopul este clar. Mutăm traficul de tranzit în afara zonelor centrale din Bușteni și Azuga, degrevăm DN1, scurtăm drumul dintre București și Brașov și reducem blocajele care afectează locuitorii și turiștii. Revin în teren ori de câte ori este nevoie. Valea Prahovei are nevoie de această lucrare, iar noi o ducem înainte”.