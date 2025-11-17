N. Dumitrescu

În cadrul unei conferințe de presă organizate la sfârșitul săptămânii trecute la Ploiești, președintele Organizației Prahova a AUR, europarlamentarul Adrian Axinia, a făcut publice o serie de decizii care s-au luat la nivelul acestei filiale, una dintre acestea vizându-l și pe unul dintre viceprimarii Ploieștiului, Alexandru Săraru, încă membru al partidului. ”În legătură cu situația viceprimarului, având în vedere spectacolul de sunet și lumini făcut de primarul Polițeanu la adresa viceprimarului Săraru, mă văd nevoit să clarific această situație. Propunerea de excludere din partid a viceprimarului, pe plan local, pe care acesta a contestat-o, a fost luată înainte de acuzațiile făcute de primar. Noi am anunțat înainte de acuzațiile primarului că s-a declanșat procedura de excludere din partid, iar decizia de a-i fi retrase și toate atribuțiile de viceprimar nu au făcut decât să ne întărească faptul că a fost o decizie bună, pe care am înaintat-o la București. Domnul Săraru, prin acțiunile sale, s-a plasat în afara partidului. În momentul de față se discută în forurile superioare ale partidului decizia de excludere din AUR și sper să se ia o decizie în cel mai scurt timp”, a precizat Adrian Axinia (în foto, centru). Conform acestuia, ruptura dintre Alexandru Săraru și partid s-a produs după ce acesta a obținut funcția de viceprimar, respectiv ”după ce și-a văzut sacii în car”.În acest context, în AUR Prahova, despre Alexandru Săraru se vorbește la timpul trecut, liderul organizației județene precizând că a avut o serie de discuții cu reprezentanții de la PSD și PNL, în vederea negocierilor pentru desemnarea noului viceprimar, Adrian Axinia susținând că această funcție ar trebui să revină tot unui membru AUR, având în vedere înțelegerile avute în toamna anului trecut. ”În legătură cu decizia de înlocuire a domnului Săraru, am discutat deschis cu primarul municipiului Ploiești, cu președintele PSD Prahova și cu reprezentanți ai PNL, și mesajul meu a fost simplu. Putem avea oricând ședința de înlocuire a lui Alexandru Săraru, câtă vreme se respectă înțelegerea inițială și postul de viceprimar va reveni AUR. Cred că domnul Polițeanu trebuie să dea dovadă de înțelepciune, în perspectiva celor trei ani pe care îi mai are din acest mandat, și să realizeze că scorul obținut de partidul care l-a susținut în alegeri nu îi permite să aibă și postul de primar, pe care l-a susținut, și acela de viceprimar. Este suficientă doar poziția de primar. Din partea PSD și PNL nu am avut contraziceri în ceea ce privește inițiativa noastră, ca în locul lui Săraru să vină un consilier local tot din partea AUR. Văd o anumită piedică din partea domnului Polițeanu, care și-ar dori să fie în funcția de viceprimar un consilier din partea formațiunii politice care l-a susținut în alegerile de anul trecut. Eu am fost transparent și am transmis foarte clar că propunerea noastră pentru înlocuirea lui Săraru este Sorin Marius Dan

(n.n. – în stânga lui Adrian Axinia), consilier local AUR, care cred că a convins pe toată lumea, în decurs de un an, că este un tânăr pregătit și harnic”, a declarat președintele AUR Prahova. De precizat faptul că în cadrul conferinței de presă menționate, Adrian Axinia l-a prezentat oficial și pe noul președinte al Organizației AUR Ploiești, Andrei Gușă (în foto, dreapta), deputat de Prahova, care s-a alăturat AUR după ce acesta a obținut mandatul de parlamentar candidând la alegerile de anul trecut din partea SOS, din care a demisionat. Numai că prezența lui Adrian Gușă a fost cu dublu scop, acesta fiind anunțat drept ”candidat din partea AUR la Primăria Ploiești pentru alegerile din 2028”. De adăugat faptul că, întrucât în cadrul acestei conferințe de presă s-a adus în discuție și partidul care l-a susținut în alegeri pe primarul Mihai Polițeanu – Partidul ”Mișcarea Noi, Ploieștenii”, reprezentanții acestuia au dorit să ofere conducerii AUR Prahova un drept la replică, prin intermediul unui comunicat de presă. ”AUR vorbește despre dreptul la viceprimar, dar uită că a primit mai puține voturi și a compromis funcția prin propriile alegeri. În cadrul unei conferințe de presă, reprezentanții AUR au afirmat că «Mișcarea Noi, Ploieștenii» nu ar avea dreptul să pretindă funcția de viceprimar, ba chiar că nici scorul primarului Mihai Polițeanu nu ar permite acest lucru. Realitatea votului din 2024 este următoarea: «Mișcarea Noi, Ploieștenii» a obținut mai multe voturi decât AUR. Partidul care astăzi cere din nou această poziție este același care, cu câteva luni în urmă, a împins în funcție un viceprimar care a compromis total instituția. După acest episod rușinos, pretenția AUR sfidează bunul-simț. Noi susținem o soluție responsabilă: Mihai Tonsciuc. Ploieștiul are nevoie de oameni serioși, nu de jocuri politice”, se precizează în comunicatul de presă.