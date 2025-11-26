Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat promulgarea legii care prevede amenzi între 5.000 şi 25.000 de lei pentru comercianţii care nu respectă obligaţia de a înlocui produsele cumpărate, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în maximum 30 de zile de la achiziţie, potrivit Mediafax.

Potrivit președintelui, modificarea „asigură aplicarea corectă a drepturilor prevăzute de lege și întărește protecția consumatorilor”.

Senatul a aprobat documentul pe 24 iunie, iar Camera Deputaţilor l-a votat în 29 octombrie.

Documentul intră în vigoare ca Legea nr. 190/2025.