Potrivit Primăriei Ploiești, Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației a aprobat două măsuri pentru desfășurarea în siguranță a unor lucrări aflate în curs la nivelul orașului. Astfel, s-a aprobat închiderea circulației rutiere pe podul din capătul străzii Mircea cel Bătrân, cu ieșire spre Corlătești, în perioada 24–29 noiembrie 2025. Măsura este necesară pentru desfășurarea lucrărilor de refacere a drumului în condiții de siguranță, pentru fluidizarea traficului în zona afectată, conducătorii auto fiind rugați să folosească următoarele rute: Corlătești – DN1A – DJ1309 – Strada Mihai Bravu; Corlătești – DN1A – DJ101D- Bulevardul București.

De asemenea, din data de 21 noiembrie a.c. și până pe data de 12 decembrie, ora 24.00, s-a mai aprobat și blocarea locurilor de parcare pe strada Erou Moldoveanu Marian. În acest caz, măsura este necesară pentru reabilitarea parcului de lângă fostul cinematograf Modern, lucrări realizate de SGU Ploiești.