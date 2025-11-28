La patinoar se pot învăța și versuri ale poetului Nichita Stănescu

N. Dumitrescu

Așa cum a anunțat Primăria Ploiești, luminițele de Sărbători vor fi aprinse sâmbătă, la ora 18.00, din centrul orașului. Potrivit primarului Mihai Polițeanu, cei care vor apăsa pe butonul amplasat în fața sediului Palatului Administrativ vor fi patru copii, cu vârsta între 6 și 14 ani, aceștia urmând să fie selectați prin tragere la sorți astăzi, vineri. De precizat faptul că, pe modelul anului trecut, Primăria Ploiești a lansat o campanie prin intermediul căreia copiii erau încurajați să se înscrie pentru aprinderea luminițelor, demers care a avut mare succes, în contextul în care până miercuri seară erau înscriși deja 1.800 de copii, dornici să apese pe butonul care să dea startul Sărbătorilor de Iarnă la Ploiești. ”Vineri, ora 18.00, Daniel Nicodim, prefectul județului Prahova, și eu vom transmite live pe paginile Instituției Prefectului, Primăriei Ploiești și cele personale tragerea la sorți și vom anunța cei 4 câștigători, pe care îi vom și suna. Sâmbătă, ora 18.00, copiii vor aprinde luminițele de sărbători din Ploiești”, a precizat edilul Ploieștiului. De adăugat și faptul că, având în vedere organizarea acestui eveniment, sâmbătă, circulația auto va fi oprită în centrul orașului, începând cu ora 17.30, pentru a fi asigurată siguranța ploieștenilor aflați în zona centrală, la momentul aprinderii luminilor și a deschiderii Târgului de Crăciun. ”Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației a aprobat o serie de restricționări rutiere, sâmbătă, 29 noiembrie 2025, cu prilejul aprinderii luminițelor festive de Sărbători și a deschiderii Târgului de Crăciun, organizat în zona centrală a municipiului, unde vor fi amplasate o scenă și un patinoar. Măsurile instituite pentru buna desfășurare a acestor evenimente sunt următoarele: se va închide circulația rutieră și se va elibera parcarea pe str. Erou Călin Cătălin (colț cu Bd. Republicii până la colț cu str. Emile Zola – zona dintre Palatul Culturii și Palatul Administrativ – intrarea B),începând cu ziua de joi – 27 noiembrie 2025 (ora 06.00) până în ziua de duminică 11 ianuarie 2026 (ora 24.00), pentru organizarea Târgului de Crăciun; pentru aprinderea luminițelor în oraș, se va închide circulația rutieră în ziua de sâmbătă – 29 noiembrie 2025, în intervalul orar 17.30 – 21.00, pe Bulevardul Republicii, porțiunea cuprinsă între str. Vasile Milea și str. Gheorghe Lazăr, și pe strada C. D. Gherea, pe tronsonul Bd. Republicii – str. Basarabilor”, au precizat reprezentanții Primăriei Ploiești. Pe de altă parte, având în vedere faptul că în acest an patinoarul a fost amenajat în jurul statuii poetului Nichita Stănescu, cei care se vor afla pe gheață vor putea învăța și unele dintre cele mai cunoscute versuri ale ”Îngerului Blond”, născut la Ploiești.