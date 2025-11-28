N. D.

Luni, 1 Decembrie a.c., Primăria și Garnizoana Ploiești organizează ceremonii militare și manifestări dedicate Zilei Naționale a României. Astfel, începând cu ora 11.00, în rondul din fața sediului municipalității-Piața Eroilor nr. 1A -, se vor desfășura mai multe activități festive, menite să marcheze importanța acestui eveniment național, la care vor participa oficialități locale, parlamentari ai județului Prahova, personal militar și ploieșteni. Conform municipalității, programul dedicat sărbătoririi Zilei Naționale a României va include salutul drapelului de luptă, intonarea Imnului de Stat al României de către corul Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, precum și oficierea unui serviciu religios. Apoi, reprezentanți ai administrației locale și județene vor susține alocuțiuni, la finalul manifestării fiind depuse coroane și flori în memoria eroilor patriei pe treptele Catedralei “Sfântul Ioan Botezătorul”. ”Ploieștenii prezenți la eveniment se vor putea bucura, în continuare, de tradiționala paradă de Ziua Națională a României, când trupele militare și fanfara Consiliului Județean Prahova vor defila conform planului stabilit de Garnizoana Ploiești. Invităm cetățenii să participe cu respect și demnitate națională la aceste momente importante”, se menționează într-un comunicat al Primăriei Ploiești. În acest context, s-a mai precizat și faptul că pentru buna desfășurare a acestor festivități Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației a stabilit o serie de măsuri referitoare la oprirea circulației în sensul giratoriu din Piața Eroilor nr. 1 A (din fața Catedralei “Sf. Ioan Botezătorul”) și până la intersecția Bulevardului Republicii cu strada Tache Ionescu, în ziua de 1 Decembrie 2025, în intervalul orar 10.00-13.00. De asemenea, s-a mai specificat că, având în vedere faptul că luni, 1 Decembrie 2025, este declarată zi liberă la nivel național, transportul regulat urban din municipiul Ploiești se va asigura conform programului unei zile de duminică.

(Foto: imagine de arhivă)