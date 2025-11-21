N. Dumitrescu

În ultimele zile, la Ploiești, în centrul orașului e ceva agitație, în sensul că se tot văd la lucru echipe de muncitori îmbinând căsuțe din lemn sau diverse echipamente. Iar prezența unei macarale de mari dimensiuni în Centrul civic, în zona Parcului Nichita Stănescu, nu face altceva decât să confirme faptul că se fac pregătiri pentru amenajarea Târgului de Crăciun, în zona menționată urmând să fie instalată, pe modelul anului trecut, o roată panoramică. Deocamadată, Primăria Ploiești nu a anunțat nimic oficial în legătură cu ce va fi organizat în oraș, în mod special pentru Sărbătorile de iarnă, doar joi, pe pagina oficială de facebook a instituției, fiind postat următorul mesaj: ”Doar 10 zile ne mai despart de cel mai frumos Târg de Crăciun din istoria Ploieștiului”. În schimb, una dintre societățile aflate în subordinea Consiliului Local Ploiești, S.C. Hale și Piețe, a anunțat, deja, că va organiza ”Târgul de Iarnă”, asemănător celui din această toamnă, cu scopul de a sprijini micii producători și să încurajeze consumul de produse locale. Conform reprezentanților societății, acest târg va fi organizat pe strada Griviței din oraș, în perioada 1-7 decembrie a.c., iar potrivit organizatorilor, acesta își propune ”să aducă în prim plan spiritul Sărbătorilor de Iarnă și să ofere ploieștenilor o experiență autentică”. Astfel, la acest târg vor putea fi găsite produse și preparate locale, articole de sezon, dar și o gamă variată de bunătăți culinare, produse apicole, dulciuri, băuturi calde, obiecte hand-made și decorațiuni specifice Crăciunului.