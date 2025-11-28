Instrumentele de inteligență artificială (AI) apar în aproximativ jumătate dintre proiectele de programe pentru disciplinele de liceu publicate în consultare de Ministerul Educației și Cercetării în urmă cu câteva zile. Noile documente prevăd utilizarea AI la mai multe materii, de la TIC și Informatică până la Chimie, Istorie sau Religie, iar în cazul specializării Matematică-Informatică programa menționează „cu caracter imperativ” folosirea unui asistent de tip inteligență artificială. În total, ministerul a pus în consultare programele școlare pentru peste 40 de discipline, în diferite variante curriculare, potrivit comunicatului oficial, citat de Hotnews.

Programele rămân în consultare publică până pe 12 decembrie 2025, perioadă în care pot fi trimise propuneri și observații.

Potrivit Snoop.ro, tinerii din România sunt pe primul loc în UE la utilizarea aplicațiilor de inteligență artificială. Mulți le folosesc zilnic, inclusiv pentru învățat, teme sau chiar gătit.

AI este recomandată ca instrument de predare la următoarele discipline: Chimie, Comerț, Dezvoltare personală, Economic, Electronică -Automatizări, Fizică, Informatică, Introducere în pedagogie, Istorie, Limbi moderne 1, Matematică, Pregătire sportivă teoretică, Religie, TIC, Turism și Alimentație.

AI nu este menționată deloc în programele pentru: Limba și literatura română, Limbi materne, Anatomie, Aritmetică, Biologie, Arte, Educație fizică, Educație muzicală și artistică, Geografie, Gramatică, Pedagogie, Limbi moderne 2, Logică, Managementul emoțiilor, Mecanică, Pregătire militară, Sănătate – nutriție.