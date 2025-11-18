Se schimbă metodologia de finanțare a spitalelor, care vor trebui să-și eficientizeze activitatea

Nicoleta Dumitrescu

Începând de ieri, timp de trei zile, conducerea Casei de Asigurări de Sănătate (CAS)Prahova are întâlniri cu reprezentanții unităților sanitare din județ, tema discuțiilor fiind schimbarea metodologiei de finanțare a spitalelor. Informația am primit-o de la CAS Prahova, căreia i-am solicitat mai multe amănunte având în vedere modificările menționate. Astfel, în ceea ce privește indicatorii care vor sta la baza finanțării spitalelor în baza contractelor care vor fi încheiate pentru anul 2026, într-un răspuns ce poartă semnătura președintelui CAS Prahova, Cătălin Măguleanu, s-au precizat următoarele:

”În conformitate cu prevederile art. XI din Legea nr.163/2025 privind modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor elabora o metodologie unitară pentru sumele reprezentând influențele financiare determinate de creșterile salariale și de celelalte drepturi acordate personalului încadrat în unitățile sanitare publice, care va ține cont cel puțin de următorii indicatori: ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor spitalului; ponderea influențelor financiare în totalul veniturilor spitalului provenite din contractul cu casa de asigurări de sănătate; ponderea influențelor financiare în totalul cheltuielilor salariale ale spitalului; indicatori obiectivi de activitate și performanță medicală, precum volumul și complexitatea serviciilor medicale, gradul de utilizare a capacității spitalului, eficiența utilizării resurselor sau, după caz, alte criterii relevante; raportarea sumelor alocate la disponibilitățile financiare ale fondului și prioritățile strategice stabilite pentru finanțarea sistemului sanitar. Metodologia unitară va include, după caz, mecanisme specifice pentru unitățile sanitare publice care, prin natura specializării, complexitatea cazurilor tratate sau rolul strategic la nivel local, județean, regional ori național, se află într-o situație particulară ce justifică aplicarea unor criterii de alocare a fondurilor prin raportare la complexitatea și diversitatea activității unității sanitare, inclusiv programe naționale de sănătate, în vederea asigurării unei finanțări corespunzătoare corelate cu nevoia de servicii a asiguraților și gradul de adresabilitate al acestora. Indicatorii utilizați în metodologie vor fi determinați pe baza datelor raportate lunar/trimestrial de unitățile sanitare. Metodologia unitară va fi adoptată prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătății și a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a Legii 163/2025, respectiv cel mult 90 de zile de la data de 27 octombrie 2025. Finanțarea spitalelor se va face în conformitate cu prevederile acestei metodologii”. Pe de altă parte, directorul CAS Prahova ne-a mai menționat și care va fi modalitatea prin care instituția pe care acesta o conduce va oferi suport fiecărui spital din județ care dorește să-și eficientizeze activitatea, demers anunțat, la nivel național, de către președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. ”În perioada 17.11.2025-19.11.2025, conducerea CAS Prahova se va înâlni cu toți managerii unităților sanitare publice în vederea analizării indicatorilor menționați mai sus, analiză ce se va putea finaliza cu recomandări, acolo unde este cazul, privind păstrarea, redimensionarea sau reorganizarea secțiilor. În ceea ce privește spitalele cu secții sub-utilizate, acestea vor putea colabora în consorții, pentru a oferi împreună serviciile de care au nevoie pacienții din zonă, sau își vor redimensiona/reorganiza secțiile”, se mai precizează în răspunsul solicitat CAS Prahova. Potrivit unei situații oficiale, 32 de spitale au avut încheiat în anul 2025 contract cu CAS Prahova, și anume: Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Constantin Andreoiu” Ploiești; Spitalul Municipal Câmpina; Municipal Ploiești; Ortopedie și Traumatologie Azuga; Spitalul Orășenesc Băicoi; Boli Pulmonare Breaza; Spitalul Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil; Spitalul Orășenesc Sinaia; spitalul orășenesc din Vălenii de Munte; Psihiatrie Voila; Pediatrie Ploiești; Pneumoftiziologie Florești; Pneumoftiziologie Drajna; SC Bestmed Serv SRL; Spitalul General Căi Ferate Ploiești;SC Dentirad Hospital SRL; SC Spital Lotus SRL; SC Wia Kineto – Dent SRL; SC Darius Medical Center SRL; Spitalul Orășenesc Urlați; SC Centrul Medical Mediurg SRL; SC As Medica SRL; SC Proartmed Medical Center SRL; SC Laurus Medical SRL; SC Patrik Medical Center SRL; SC Miroptic Med SRL; SC Centrul Medical Sanconfind SRL; SC Sfânta Sofia Hospital Med SRL; SC Dr.Popescu Niculae SRL; SC Gral Medical SRL și SC Medical Center Gral SRL – ambele din Ploiești; SC Ophta Max SRL.