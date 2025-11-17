Dr. Andreas Vitoulkas, medic specialist obstetrică ginecologie, a declarat că în timpul sarcinii nu pot fi luate anumite medicamente, în special cele pentru bolile cu transmitere sexuală, pentru că acestea pot afecta fătul, mai ales în primul trimestru de sarcină. ”În timpul unei sarcini nu putem să luăm orice medicament, orice tratament, pentru că anumite medicamente au efecte secundare majore asupra fătului şi atunci trebuie să protejăm fătul”, a declarat Andreas Vitoulkas, la Medika TV, potrivit News.ro.

Medicul a atras atenţia că medicamentele pentru bolile cu transmitere sexuală sunt interzise femeilor însărcinate. ”Tratamentele care sunt specifice pentru bolile cu transmitere sexuală, marea majoritate nu se administrează în timpul sarcinii, pentru că poate să afecteze – mai ales la primul trimestru – fătul şi atunci într-adevar trebuie să găsim un echilibru între risc-beneficiu, ca să, pe de o parte, protejăm mama, pentru că mama este prioritatea noastră, şi, bineînţeles, în aceeași măsură să protejăm şi fătul”, a mai spus Andreas Vitoulkas.