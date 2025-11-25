• Pe lista de priorități sunt, în prezent, 102 solicitanți

• 62 de familii au devenit chiriașe la primãrie în acest an

N. Dumitrescu

Conform unui răspuns solicitat Primăriei Ploiești, în momentul de față, în lista cu ordinea de prioritate privind repartizarea de locuințe sociale pe anul 2025 sunt înscriși un număr de 102 solicitanți. Prin hotărâre a legislativului local, anul acesta au fost repartizate 62 de locuințe sociale, iar anul trecut alte 47. Răspunsul a fost solicitat în contextul în care am dorit să aflăm câte locuințe sociale sunt la nivelul orașului, având în vedere faptul că, prin intermediul unui anunț, Primaria Ploiești, prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare (ASSC) Ploiești, a adus la cunoștința persoanelor care au depus solicitări în vederea obținerii unei asemenea locuințe că documentația trebuie actualizată și înregistrată la sediul ASSC Ploiești, str. Piața Eroilor nr. 1 A – Serviciul Locuințe Sociale, până la data de 10.12.2025. Astfel, potrivit răspunsului municipalității, ASSC Ploiești are în administrare 251 de locuințe cu destinația de locuințe sociale, în mai multe imobile. În mod concret, pe str. Libertății nr. 3:bl. 31B, bl. 3 IC, bl. 31D, bl. 3 IE si bl. 31F, fiecare bloc având 20 de apartamente, cu dependințe (grup sanitar și bucătărie) în folosință exclusivă, din care 9 sunt garsoniere, alte 9 apartamente au câte două camere și două apartamente au câte 3 camere; blocul din Aleea Cătinei nr. 3, bl. 27A este compus din 82 locuințe sociale, din care 34 sunt formate din o cameră în suprafață de 10,3 mp, alte 48 sunt cu două camere, grupul sanitar și bucătăria fiind în folosință comună; str. Mihai Bravu nr. 231: un imobil cu 46 locuințe sociale în suprafață de 20 mp și dependințe în folosință comună; str. Mihai Bravu nr. 239: un imobil compus din 5 locuințe sociale în suprafață de cca. 35 mp și dependințe în folosință exclusivă. ”În administrarea instituției noastre mai figurează și alte locuințe sociale situate la următoarele adrese: str. Cosânzeana nr. 3, str. Ștefan cel Mare nr. 25, str. Basarabilor nr. 14, str. Mihai Bravu nr. 13, două locuințe sociale pe str. Elena Doamna nr. 51, str. Andrei Mureșanu nr. 53, bl. A6 – ap. 45, str. Podul înalt nr. 8, bl. 4D, ap. 12. Toate aceste unități locative au o suprafață ce variază între 20 mp și 70 mp, cu dependințele în folosință exclusivă”, se mai precizează în răspunsul primit de la Primăria Ploiești. Fiind vorba despre locuințe sociale, acordate în baza unei hotărâri a Consiliului Local Ploiești, respectiv a unei liste de priorități, chiriașii au și obligații. Concret, pe lângă achitarea cotelor de întreținere pentru toate persoanele care locuiesc în locuință, inclusiv cele care locuiesc temporar pentru minimum 15 zile dintr-o lună, aceștia răspund de distrugerea totală sau parțială a locuinței închiriate care s-ar datora culpei sale; pentru degradarea bunului închiriat în timpul folosinței sale, trebuie să efectueze lucrările de întreținere curentă, de reparații sau de înlocuire a elementelor de construcții și instalații din folosință exclusivă, pe cheltuiala sa, dar să nu aducă nicio modificare tehnică elementelor de construcții și instalații fără acordul ASSC Ploiești și fără autorizație emisă de Primăria Ploiești. De asemenea, chiriașii sunt obligați să contribuie la toate cheltuielile comune de întreținere evidențiate în listele de plată – iluminarea, încălzirea în spațiile de folosință comună, precum și curățenia în jurul blocului, cheltuieli de mentenanță a liftului și cele generate de citirea repartitoarelor etc., fiind obligați să încheie contracte cu furnizorii de energie electrică și gaze naturale pentru spațiile aflate în folosință exclusivă, dar și să achite chiria precum și obligațiile lunare ce le revin din cheltuielile comune la cotele de întreținere. Însă, așa cum ne-au mai precizat reprezentanții Primăriei Ploiești, nu toți chiriașii s-au conformat acestor obligații. ”În cursul anului 2024, dar și 2025, s-a dispus evacuarea unui număr de 9 familii. Precizăm faptul că aceste familii au fost acționate în instanță deoarece înregistrau debite la plata chiriei, a cheltuielilor comune de întreținere, precum și la bugetul local”, se mai menționează în răspunsul Primăriei Ploiești.