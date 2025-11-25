Rezultatele înregistrate de echipele prahovene în ­partidele disputate la sfârșitul săptămânii trecute:

Juniori I Masculin, seria F, etapa a cincea:

CSȘ Galați – CSM Ploiești 29-38 (11-15). CSM: A. Pop 9 intervenții, 1 de la 7 metri (30%), D. Nițu 4 (33%) – D. Măcelaru 11 goluri, G. Roșu 7 (3 din 7 metri), Vl. Murașcu 6, M. Duță 6, N. Milea 3, M. Costache 1, D. Sîrbu 1, M. Păun 1 (1), Șt. Răducanu 1, Fl. Moise 1, R. Bucur, I. Pîrvu, G. Stan. Antrenor: R. Ștefan.

CSȘ Medgidia – ACS Academia Junior Ploiești 41-46 (15-19). Academia Junior: E. Stanciu 13, 1 (29%), Cr. Anton 2 (18%) – A. Dan 10 (2), Vl. Chiotoroiu 7, B. Buliga 6 (1), R. Barbu 4, L. Barbu 4, D. Georgescu 4, L. Stoica 4, A. Ghiță 3, Cl. Paraschiv 3, E. Silvestru 1, Al. Mărunțelu, M. Gheorghe, Al. Dinu, Al. Folescu. Antrenor: Al. Roibu.

După cinci etape, cele două echipe prahovene conduc clasamentul. Academia Junior se află pe primul loc, cu 10 puncte, CSM ocupând poziția secundă, având două puncte mai puțin. Cele două se vor întâlni față în față duminică, 7 decembrie, în contul etapei a șasea.

Juniori II Masculin, seria C, etapa a cincea:

CSȘ Târgoviște – CSM Ploiești ­43-32 (22-13), meci disputat miercuri. CSM: D. Nițu 13, 2 (25%), Al. Pop 2, 1 (33%), Ș Călin (0%) – Șt. Răducanu 11 (3), D. Măcelaru 7 (1), M. Dăncescu 4, D. A. Gheorghe 3 (1), G. Stan 2, R. Constantin 2, Ed. Romee 1, M. Barta 1, Al. Stoica 1, Cr. Popa, D. Buzea, D. Lazăr, M. Păun. Antrenor: R. Ștefan.

CS Sporting Ghimbav – CSO Mizil 32-29 (18-15). CSO: R. Ilie 14, 1 (34%), D. Teodorescu (0%), Al. Stănescu (0%) – T. Domnica 10 (3), A. Mihăilă 7, M. Mihăilă 7, L. Cîrjan 1, D. Horneț 1, E. Minea 1, R. Leescu 1, Dr. Nițu 1, G. Tudorache, D. Lăzăroiu, M. Mortasivu, A. Micu. Antrenor: C. Rusoiu.

ACS Academia Junior Ploiești – LPS Focșani 40-32 (17-15). Academia Junior: Șt. Dumitru 15 (41%), Cr. Anton 1 (9%) – L. Barbu 9 (4), D. Georgescu 5, J. Plăcintă 5, A. Ghiță 5, N. Stancu 4, N. Buliga 3, M. Gheorghe 2, C. Zamfir 2, Cl. Paraschiv 2, T. Luca 1, Al. Chiotoroiu-Șerban 1, Vl. Chiotoroiu, M. Ionel. Antrenori: I. Georgescu, Al. Băjinaru.

Clasamentul este condus de LPS Focșani cu 8 puncte din 5 jocuri. Academia Junior se află pe locul 3, cu 5 puncte, iar CSM Ploiești și CSO Mizil, fiecare cu câte 2 puncte, ocupă locurile 5 și, respectiv, 6, despărțite de golaveraj. Toate cele trei echipe prahovene au câte patru jocuri disputate.

Etapa viitoare este programată sâmbătă, 6 decembrie. Vor avea loc partidele: CSM Ploiești – ACS Academia Junior Ploiești și CSO Mizil – CSȘ Târgoviște.

Juniori IV Masculin – Cupa „Prahova”

Meci pentru locurile 3-4: CSO Mizil – CSO Tricolorul Breaza 2-14 (11-4)

Meci pentru locurile 1-2: CSM Ploiești – ACS Academia Junior Ploiești 21-20 (12-12)

Juniori IV Feminin – Cupa „Prahova”

Meci pentru locurile 3-4: CS Câmpina – CSȘ Municipiul Ploiești 32-15 (16-8)

Meci pentru locurile 1-2: CS Ariceștii Rahtivani – CSM Ploiești 23-21 (8-6)

Vom reveni cu amănunte despre meciurile disputate în cadrul competiției dotate cu Cupa „Prahova”.