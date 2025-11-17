Rezultatele înregistrate de echipele prahovene în partidele disputate joi, 13 septembrie, și sâmbătă 15 noiembrie:

Divizia A Feminin, seria B, etapa a opta:

CS Județean Prahova Ploiești – Centrul Național Olimpic Pentru Juniori Bistrița 45-38 (28-16). CSJ Prahova: B. Voicilă 6 intervenții (21%), M. Rădoiu 2 (12%) – A. Coman 16 goluri (4 din 7 metri), D. Andrița 6, R. Geangu 5 (3), E. Dan-Zamfir 4 (1), B. Pîrvulescu 3, M. Zamfirescu 2, A. Dumitrașcu 2, A. Popescu 2, A. Grigorescu 2, A. Grigore 1, M. Ilie 1, M. Iordache 1, D. Ion, A. Ciocan. Antrenori: Cr. Roșu, A. Panaite, A. Dumitru. CNOPJ: M. Slav 4 (11%), A. Stanciu 3 (18%) – A. Roman 10, D. Lăpădat 9 (4), A. Raicu 5, N. Rada 4, A. Mantea 4, E. Ungureanu 3, T. Heghedus 2, T. Bălan 1. Antrenori: D. Rațiu, B. Mihai.

Victoria a fost una logică în fața unei echipe care a venit la Ploiești cu doar zece jucătoare, dintre care doi portari, după cum se poate vedea în caseta tehnică a jocului. Mai mult, lotul bistrițenelor a fost format din trei junioare I, fete născute în 2008, și șapte junioare II, născute în 2009. Faptul că este o echipă eminamente de junioare se poate deduce din titulatura echipei. Drept pentru care, după asigurarea diferenței necesare victoriei, tinerele din echipa ploieșteană s-au bucurat de mai multe minute de prezență pe teren decât în alte jocuri. Meciul s-a disputat joi.

Vineri, în derbiul seriei, CSM 2020 Iași a învins, în deplasare, Sepsi SIC Sfântu Gheorghe, 30-25 (13-13). Celelalte partide s-au disputat duminică, după închiderea ediției.

Juniori III Feminin, seria D, etapa a noua:

ACS Academia Junior Ploiești – HC Activ CSO Plopeni 36-24 (16-10). Principalele marcatoare: D. Constantin 9, C. Dumitrache 8 (2 din 7 metri), D. Minea 7 (Academia Junior), A. Frățilă 9 (1), S. Rîchită 5 (2), C. Nicolae 4, M. Dumău 4 (Activ).

CSȘ Municipiul Ploiești – CSO Mizil 23-22 (12-14). Principalele marcatoare: D. Dobrescu 10 (2), N. Marin 7, K. Tătăruș 5 (CSȘ), N. Marinescu 7 (3), Șt. Coman 6, N. Ristoiu 5 (Mizil).

CS Ariceștii Rahtivani – LPS Iolanda Balaș-Söter Buzău 39-12 (15-6). Principalele marcatoare pentru Ariceștii Rahtivani: A. Duță 10, E. Rohat 7, D. Bădicu 4, I. Buligescu 4 (1).

CSM Ploiești a avut zi liberă din cauza numărului impar de echipe din serie.

Podiumul clasamentului este ocupat de echipe prahovene, în ordinea: CSM Ploiești (16 puncte), CS Ariceștii Rahtivani (14 puncte), Academia Junior Ploiești (12 puncte). Celelate echipe din Prahova, CSO Activ Plopeni (6 puncte), CSO Mizil (2 puncte) și CSȘ Municipiul Ploiești (1 punct), ocupă locurile 6, 7 și respectiv, 8.

Etapa viitoare este programată sâmbătă, 6 decembrie. Vor avea loc duelurile interprahovene: ACS Academia Junior Ploiești – CSM Ploiești, CSȘ Municipiul Ploiești – HC Activ CSO Plopeni, și CS Ariceștii Rahtivani – CSO Mizil.

Juniori III Feminin, seria F, etapa a șaptea:

CS Câmpina – AHC Talentul Este Cheia București 31-25 (17-13). Principalele marcatoare pentru CS Câmpina: A Dragomir 13, A. Robu 8, C. Antonie 3(2), M. Apetre 3 (2).

CS Brazi – CS Dinamo București 20-29 (9-13). Marcatoarele prahovenelor: C. Nica 15 (5), D. Sera 3, Cr. Berinde 2.

CSȘ 6 București – CSO Tricolorul 2013 Breaza 32-23 (16-11). Principalele marcatoare pentru ecipa din Breaza: D. Bertoux 9, C. David 6 (1), D. Boroș 4.

Partida ACS Tonus București – ACS Gloria 2024 Băicoi s-a disputat duminică după închiderea ediției.

CS Câmpina conduce clasamentul, cu 13 puncte, la egalitate cu CS Dinamo București în fața căreia are un golaveraj superior. Celelate echipe prahovene ocupă locurile 5 (CS Brazi, 5 puncte), 6 (ACS Gloria 2024Băicoi, 4 puncte, un joc mai puțin disputat) și 7 (CSO Tricolorul 2013 Breaza, 2 puncte). În cazul unei victorii a echipei din Băicoi, aceasta va face schimb de locuri cu cea din Brazi.

În etapa viitoare, programată peste aproape o lună de zile, pe data de 13 decembrie, vor avea loc întâlnirile: CS Câmpina – CSȘ 6 București, CS Brazi – AHC Talentul Este Cheia București și CSO Tricolorul 2013 Breaza – ACS Gloria 2024 Băicoi.