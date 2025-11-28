O serie de generali și ofițeri superiori germani s-au reunit, în urmă cu circa doi ani și jumătate, într-un complex militar din Berlin pentru a lucra la ceea ce avea să devină unul dintre cele mai ambițioase planuri de război ale Europei de după 1945: „Operation Plan Germany” (OPLAN DEU). Astăzi, aceiași oameni se grăbesc să îl pună în aplicare, relatează presa germană și WSJ, potrivit Mediafax. Invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, începută în 2022, a pus capăt unei perioade de zeci de ani de stabilitate în Europa și a declanșat cea mai rapidă cursă a înarmării de după Al Doilea Război Mondial. Însă comandanții germani avertizează că rezultatul unei viitoare confruntări cu Rusia nu va depinde doar de numărul de soldați și tancuri, ci și de capacitatea de a-i deplasa rapid și în siguranță către front, scrie WSJ.

OPLAN DEU este un document secret de aproximativ 1.200 de pagini, redactat în spatele zidurilor cenușii ale cazărmii Julius Leber din Berlin. Planul descrie în detaliu cum până la 800.000 de militari germani, americani și ai altor state NATO ar urma să fie transportați către flancul estic al Alianței.

Sunt cartografiate porturile, râurile, căile ferate și autostrăzile pe care ar circula trupele, precum și modul în care acestea ar fi aprovizionate și protejate pe traseu. „Uitați-vă la hartă”, spune Tim Stuchtey, șeful Institutului Brandenburg pentru Societate și Securitate. „Cu Alpii formând o barieră naturală, trupele NATO ar trebui să traverseze Germania în caz de conflict cu Rusia, indiferent unde ar izbucni acesta.”

La nivel strategic, planul reprezintă cea mai clară expresie de până acum a unei abordări „all-of-society” – un efort de apărare care implică întreaga societate, de la armată și industrie până la spitale, poliție și operatori de infrastructură. Este o revenire la mentalitatea Războiului Rece, adaptată însă la realități noi: infrastructură degradată, legislație stufoasă, un contingent militar redus și amenințări precum dronele sau sabotajul hibrid.

Oficiali germani au avertizat că Rusia ar putea fi pregătită și dispusă să atace NATO în jurul anului 2029. Seria de incidente de spionaj, sabotaj și intruziuni în spațiul aerian european, atribuite Moscovei de serviciile occidentale, sugerează însă că riscul ar putea apărea mai devreme.

Analiștii atrag atenția că un eventual armistițiu în Ucraina, pe care SUA îl presează în această perioadă, ar putea elibera timp și resurse pentru ca Rusia să se reorienteze împotriva statelor NATO.