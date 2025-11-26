LIGA a 5-a, Seria EST, Etapa 14
Podgoria Vadu Săpat – CS Blejoi 2 3 – 1
CS Bucov Pleașa – Viitorul Cosminele 1 – 2
AS Olimpia Cireșanu 1976 – CS Unirea Urlaţi 1 – 4
Vulturul Zănoaga – AS Starchiojd 2 – 6
AS Real Boys Vălenii de Munte – AS Brădetul Ștefeşti 1951 2 – 0
CS Măneşti 2013 Băltiţa – CSO Mizil 2 – 1
ACS Progresul Aluniş – CSM Ploieşti 5 – 0
Avântul Tomşani – AS Viitorul 2018 Ceptura ?-?
* Joc întrerupt în minutul 52 la scorul de 1-0
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 Viitorul Cosminele 14 11 1 2 46 20 34p
2 CS Unirea Urlaţi 14 11 1 2 43 18 34p
3 AS Viitorul 2018 Ceptura 13 10 2 1 37 13 32p
4 AS Real Boys Vălenii de Munte 13 8 1 4 32 24 25p
5 AS Olimpia Cireșanu 1976 14 8 1 5 32 27 25p
6 CS Bucov Pleașa 13 7 2 4 32 21 23p
7 AS Starchiojd 14 7 1 6 48 34 22p
8 AS Brădetul Ștefeşti 1951 14 7 1 6 23 22 22p
9 ACS Progresul Aluniş 14 5 3 6 33 33 18p
10 Podgoria Vadu Săpat 14 5 2 7 35 43 17p
11 CS Măneşti 2013 Băltiţa 14 5 0 9 28 50 15p
12 CS Blejoi 2 13 4 1 8 24 44 13p
13 CSO Mizil 14 4 0 10 26 34 12p
14 CSM Ploieşti 13 4 0 9 21 38 12p
15 Avântul Tomşani 13 2 2 9 21 35 8p
16 Vulturul Zănoaga 14 2 0 12 28 53 6p
LIGA a 5-a, Seria VEST, Etapa 14
CS Ariceștii Rahtivani – ACS Stejarul Goruna Cocorăştii Mislii 7 – 5
Avântul Măgureni – ACS Viitorul Puchenii Mari 7 – 1
FC Muscelul Câmpina – CS Scorţeni Bordeni 8 – 0
AS Genesis Filipeștii de Pădure – ACS Sportul Câmpina 2 – 1
AS Targşorul Vechi Stăncești – CS Șirna Varnița 6 – 1
CS Caraimanul Bușteni – CS Strejnicu 2021 4 – 1
CS Mănești 2013 Arizona Zalhanaua – ACS Petrolul Ologeni 3 – 2
CS Unirea Cocorăştii Colţ – Voința Adunați 4 – 1
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 CS Unirea Cocorăştii Colţ 14 10 1 3 40 30 31p
2 CS Mănești 2013 Arizona Zalhanaua 14 10 0 4 45 22 30p
3 CS Strejnicu 2021 14 10 0 4 36 22 30p
4 FC Muscelul Câmpina 14 9 2 3 44 19 29p
5 CS Caraimanul Bușteni 14 9 1 4 43 16 28p
6 CS Ariceștii Rahtivani 14 9 0 5 56 35 27p
7 Avântul Măgureni 14 8 1 5 38 27 25p
8 AS Genesis Filipeștii de Pădure 14 8 0 6 32 25 24p
9 AS Târgşorul Vechi Stăncești 14 6 3 5 24 20 21p
10 Voința Adunați 14 5 3 6 22 22 18p
11 ACS Petrolul Ologeni 14 4 4 6 28 28 16p
12 CS Scorţeni Bordeni 14 5 1 8 24 33 16p
13 ACS Sportul Câmpina 14 4 3 7 24 22 15p
14 CS Șirna Varnița 14 2 0 12 19 67 6p
15 ACS Viitorul Puchenii Mari 14 1 2 11 13 67 5p
16 ACS Stejarul Goruna Cocorăştii Mislii 14 1 1 12 25 58 4p
LIGA a 6-a, Seria SUD, Etapa 13
AS Juniorul Şirna – Voinţa Vadu Părului 8 – 1
Recolta Dumbrava – AS Gorgota 6 – 1
Prahova Tinosu – Unirea Lacul Turcului 3 – 5
STĂ – Speranţa Olari ?-?
Progresul Coslegi – CS Şirna II Brăteşti 4 – 0
AS Potigrafu – CS Valea Călugărească 2 3 – 3
Viitorul Predeşti – Viitorul Poienarii Burchii 1 – 2
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 AS Potigrafu 12 7 5 0 43 16 26p
2 Progresul Coslegi 12 7 4 1 53 23 25p
3 AS Juniorul Şirna 12 7 2 3 38 25 23p
4 AS Gorgota 12 6 4 2 32 20 22p
5 CS Valea Călugărească 2 12 7 1 4 35 26 22p
6 Recolta Dumbrava 12 6 2 4 45 28 20p
7 Viitorul Poienarii Burchii 12 5 5 2 32 21 20p
8 Unirea Lacul Turcului 12 4 2 6 41 38 14p
9 Speranţa Olari 12 3 2 7 23 36 11p
10 Viitorul Predeşti 12 2 3 7 26 36 9p
11 CS Şirna II Brăteşti 12 2 2 8 21 46 8p
12 Voinţa Vadu Părului 12 2 2 8 15 48 8p
13 Prahova Tinosu 12 2 2 8 17 58 8p
LIGA a 6-a, Seria VEST, Etapa 13
CS Şotrile – ACS Provița de Sus 6 – 0
CS Brazi Popeşti – ACS Progresul Provița de Jos 0 – 4
Unirea Bărcănești – CS Cornu 2 0 – 5
ACS Țipărești – Carpaţi MEFIN Sinaia 1 – 3
Steaua Mărgineni – Gloria Vâlcăneşti 7 – 3
CS Scorţeni Mislea – Viitorul Filipeștii de Pădure 4 – 3
CSC Berceni – AS Unirea Ploiești 2024 0 – 5
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 AS Unirea Ploiești 2024 13 10 2 1 43 19 32p
2 Steaua Mărgineni 13 10 0 3 52 17 30p
3 CS Şotrile 13 8 2 3 45 19 26p
4 ACS Țipărești 13 8 2 3 40 32 26p
5 CS Cornu 2 13 8 1 4 34 22 25p
6 ACS Progresul Provița de Jos 13 6 4 3 26 14 22p
7 ACS Provița de Sus 13 6 3 4 38 18 21p
8 Carpaţi MEFIN Sinaia 13 6 1 6 34 38 19p
9 CS Scorţeni Mislea 13 5 3 5 35 34 18p
10 CSC Berceni 12 3 1 8 26 46 10p
11 Unirea Bărcănești 13 3 0 10 20 50 9p
12 Gloria Vâlcăneşti 13 2 2 9 21 40 8p
13 CS Brazi Popeşti 12 1 3 8 10 39 6p
14 Viitorul Filipeștii de Pădure 13 1 2 10 12 48 5p
LIGA a 6-a, Seria EST, Etapa 14
Victoria Fântânele – Viitorul Fulga 4 – 2
Şoimii Apostolache – Speranța Chiojdeanca 4 – 3
Rapid Sălciile – CS Ceptura 3 – 2
Viitorul Pantazi – Viitorul Iordăcheanu 1 – 5
AS Podenii Vechi – Progresul Boldeşti Grădiştea 3 – 0
AS Mehedinţa – Steaua Sângeru 3 – 2
AS Ştiinţa Albeşti – Cricovul Cioceni 12 – 1
AS Tineretul Loloiasca – Voinţa Călugăreni 2 – 3
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 AS Podenii Vechi 14 11 2 1 50 15 35p
2 Progresul Boldeşti Grădiştea 14 10 1 3 38 18 31p
3 AS Ştiinţa Albeşti 14 8 3 3 52 24 27p
4 Victoria Fântânele 14 8 2 4 37 22 26p
5 Rapid Sălciile 14 7 4 3 40 23 25p
6 Viitorul Iordăcheanu 14 8 1 5 37 27 25p
7 AS Mehedinţa 14 6 3 5 41 30 21p
8 Şoimii Apostolache 13 6 1 6 37 25 19p
9 Speranța Chiojdeanca 13 6 1 6 31 29 19p
10 Voinţa Călugăreni 14 4 3 7 27 38 15p
11 Steaua Sângeru 12 5 0 7 21 39 15p
12 CS Ceptura 14 4 2 8 26 36 14p
13 AS Tineretul Loloiasca 14 4 2 8 23 41 14p
14 Viitorul Fulga 13 3 2 8 21 40 11p
15 Viitorul Pantazi 13 1 4 8 25 47 7p
16 Cricovul Cioceni 14 2 1 11 17 69 7p
LIGA a 6-a, Seria NORD, Etapa 14
AS Tinereţea Izvoarele – ACS Avântul Cerașu 0 – 5
Flacăra Mălăieşti – Viitorul Cerașu 3 – 1
Luceafărul Drajna – Voinţa Măgurele 1 – 3
Voinţa 2009 Gornet – Unirea Tricolor Lipăneşti 3 – 1
AS Unirea Valea Dulce – Tirana Homorâciu 2 – 0
ACS Gloria Predeal Sărari – ACS Viitorul Teișani 0 – 1
Tricolor Coţofeneşti – AS Tineretul Poiana Vărbilău 4 – 3
ACS Avântul Bertea – ACS Progresul Bughea 10 – 0
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 ACS Gloria Predeal Sărari 14 10 2 2 50 11 32p
2 Voinţa Măgurele 14 10 0 4 36 17 30p
3 Flacăra Mălăieşti 14 8 4 2 40 20 28p
4 ACS Avântul Cerașu 14 8 3 3 43 29 27p
5 Viitorul Cerașu 14 8 1 5 44 28 25p
6 AS Unirea Valea Dulce 14 7 4 3 24 16 25p
7 Tirana Homorâciu 14 8 0 6 28 24 24p
8 Voinţa 2009 Gornet 14 7 2 5 34 26 23p
9 ACS Avântul Bertea 14 6 2 6 31 30 20p
10 AS Tineretul Poiana Vărbilău 14 5 1 8 27 38 16p
11 ACS Viitorul Teișani 14 5 1 8 19 30 16p
12 Unirea Tricolor Lipăneşti 14 4 3 7 31 37 15p
13 Luceafărul Drajna 14 3 5 6 27 34 14p
14 AS Tinereţea Izvoarele 14 3 2 9 22 41 11p
15 ACS Progresul Bughea 14 3 1 10 19 57 10p
16 Tricolor Coţofeneşti 14 1 1 12 20 57 4p